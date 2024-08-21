Третий мост через реку Сейм на Курщине получил повреждения, – спутниковые фото
Источник:MT Anderson
Во время операции в Курской области ВСУ атаковали все три моста врагов через реку Сейм. В окружении украинских военных могли оказаться российские захватчики.
СМИ писали, что оккупанты могут оказаться зажатыми между рекой Сейм и украинской границей. Ведь Украина уничтожила третий мост через реку Сейм в Курской области 19 августа.
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Как выглядит атакованный ВСУ мост
Карыжский мост Глушковского района Курской области. Сверхвысокое разрешение показывает повреждения моста через Сейм возле Карыжа,
– заявил OSINT-аналитик.
Он пояснил, что мост уничтожен не полностью, однако добавил: "Мне интересно, может ли какое-то тяжелое оборудование пересечь этот мост. По-моему, это было бы рискованно".
Спутниковые фото атакованного моста в Карыже / Фото MT Anderson
OSINT-аналитик отметил, что спутниковые фото сделаны 20 августа 2024 года, а об атаке на третий мост стало известно 19 августа.
Кстати, перед этим ВСУ атаковали:
- 18 августа – мост в районе села Званное;
- 16 августа – мост в Глушково.
Стоит заметить, что после атаки ВСУ на три моста в окружении в Глушковском районе могут быть 700 квадратных километров. Также СМИ писали, что в окружении могли оказаться 700 российских оккупантов.