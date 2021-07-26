На мосту Патона в Киеве снова образовался "водопад": 4 авария за месяц
26 июля 2021 , 15:56Читати новину українською
Источник:24 канал
В Киеве на мосту Патона 26 июля снова авария, и образовался мощный "водопад". Это произошло в четвертый раз за последний месяц.
Вода красиво стекала с моста в Днепр. Произошел еще один порыв теплосети, которая проходит через мост.
Читайте также В киевском метро переход "отремонтировали" скотчем: фото
Очередной "водопад"
Видео "водопада" обнародовали в соцсетях.
Что говорят коммунальщики
В столице продолжаются гидравлические испытания теплосети.
Сегодня в 12:26 под мостом Патона обнаружили и локализовали повреждения теплосети. Это произошло во время плановых гидравлических испытаний, которые проводятся ежегодно в межотопительный период. Сейчас начались подготовительные работы для ремонта теплосети с привлечением верхолазов,
– рассказали в Киевтеплоэнерго, информирует "Сегодня".