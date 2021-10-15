Мотоциклиста, насмерть сбившего 6-летнюю девочку в Калуше, задержали: появилось видео ДТП

Водителя, который 14 октября в Калуше насмерть сбил 6-летнюю девочку, нашли и задержали. Им оказался 17-летний житель Калушского района.

К слову, водитель скрылся с места ДТП. Почему он так сделал и в каком состоянии находился парень, будет выяснять следствие.

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Чтобы установить место пребывания водителя задействовали личный состав полиции Ивано-Франковской области, СМИ и общественность.

Как произошла авария

ДТП произошло 14 октября около 19:40 на улице Богдана Хмельницкого в Калуше. Мать с ребенком переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Их сбил несовершеннолетний мотоциклист.

Водитель покинул место аварии, а ребенок скончался по дороге в больницу.

Появилось видео ДТП

В полиции напоминают гражданам, что сознательное оставление без помощи человека, находящегося в опасном для жизни состоянии, является преступлением. В случае аварии необходимо немедленно позвонить медикам и полиции.

В полиции обнародовали видео с камер наблюдения. На нем видно, как мать с ребенком переходят дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода. Мотоциклист быстро мчался вперед.

Через несколько секунд после аварии очевидцы подбежали к пострадавшим для помощи.