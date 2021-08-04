Можем обратиться к опыту США, – Остальцев об адаптации ветеранов АТО после войны
Источник:24 канал
Здание Кабинета Министров 4 августа пытался захватить вооруженный гранатой ветеран АТО. Такие случаи бывают, ведь в Украине еще нет большого количества возможностей для адаптации лиц, возвращающихся с войны.
Об этом заявил ветеран АТО Леонид Остальцев. По его мнению, такие люди стремятся приносить пользу обществу, однако не знают, как это правильно делать.
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Почему стоит учитывать опыт США
Остальцев заявил, что в США сейчас есть значительное количество участников боевых действий, которым Министерство по делам ветеранов предлагает много льготных и реабилитационных программ.
Для этого государство также выделяет колоссальные суммы денег.
На самом деле мы можем заглянуть в опыт США, которые на сегодня имеют наверное наибольшее количество участников боевых действий,
– заявил он.
Что необходимо делать в Украине
По мнению Остальцева, в Украине следует не только уделять внимание адаптационным программам для людей, которые возвращаются с войны, но и создавать для них новые возможности.
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Это необходимо для того, чтобы они могли использовать свой боевой опыт в гражданской жизни и быть продуктивными членами общества.
"Мы все очень хотим приносить пользу обществу. Человек, который был на войне, особенно в течение 2014 – 2015 годов, имеет огромную мотивацию на то, чтобы помогать государству", – заявил ветеран АТО,
Остальцев рассказал об адаптации ветеранов АТО после войны: смотрите видео
Что этому предшествовало
- В Киеве 4 августа мужчина с гранатой вошел в здание правительства и угрожал его взорвать.
- Выяснилось, что неизвестный мужчина – ветеран войны на Востоке Владимир Прохнич. Он родом из Луганска, но сейчас проживает в Киеве.
- Для того чтобы остановить нападавшего, правоохранители привезли его друга. После разговора с товарищем мужчина решил сдаться и даже извинился за свои действия.
- Ветерану грозит до 15 лет тюрьмы, ведь против него планируют открыть уголовное дело.