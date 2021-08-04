Можем обратиться к опыту США, – Остальцев об адаптации ветеранов АТО после войны

Здание Кабинета Министров 4 августа пытался захватить вооруженный гранатой ветеран АТО. Такие случаи бывают, ведь в Украине еще нет большого количества возможностей для адаптации лиц, возвращающихся с войны.

Об этом заявил ветеран АТО Леонид Остальцев. По его мнению, такие люди стремятся приносить пользу обществу, однако не знают, как это правильно делать.

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Почему стоит учитывать опыт США

Остальцев заявил, что в США сейчас есть значительное количество участников боевых действий, которым Министерство по делам ветеранов предлагает много льготных и реабилитационных программ.

Для этого государство также выделяет колоссальные суммы денег.

На самом деле мы можем заглянуть в опыт США, которые на сегодня имеют наверное наибольшее количество участников боевых действий,

– заявил он.

Что необходимо делать в Украине

По мнению Остальцева, в Украине следует не только уделять внимание адаптационным программам для людей, которые возвращаются с войны, но и создавать для них новые возможности.

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Это необходимо для того, чтобы они могли использовать свой боевой опыт в гражданской жизни и быть продуктивными членами общества.

"Мы все очень хотим приносить пользу обществу. Человек, который был на войне, особенно в течение 2014 – 2015 годов, имеет огромную мотивацию на то, чтобы помогать государству", – заявил ветеран АТО,

Остальцев рассказал об адаптации ветеранов АТО после войны: смотрите видео

Что этому предшествовало