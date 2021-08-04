Про це заявив ветеран АТО Леонід Остальцев. На його думку, такі люди прагнуть приносити користь суспільству, однак не знають, як це правильно робити.

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Чому варто зважати на досвід США

Остальцев заявив, що у США наразі є значна кількість учасників бойових дій, яким Міністерство у справах ветеранів пропонує багато пільгових та реабілітаційних програм.

Для цього держава також виділяє колосальні суми грошей.

Насправді ми можемо зазирнути до досвіду США, які на сьогодні мають напевно найбільшу кількість учасників бойових дій,

– заявив він.

Що необхідно робити в Україні

На думку Остальцева, в Україні варто не лише приділяти увагу адаптаційним програмам для людей, які повертаються з війни, а й створювати для них нові можливості.

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Це необхідно для того, щоб вони могли використовувати свій бойовий досвід у цивільному житті й бути продуктивними членами суспільства.

"Ми всі дуже хочемо приносити користь суспільству. Людина, яка була на війні, особливо впродовж 2014 – 2015 років, має величезну мотивацію на те, щоб допомагати державі", – заявив ветеран АТО,

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Що цьому передувало