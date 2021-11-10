Можем оказаться желанным гостем, – глава ГУР Минобороны о шансах Украины на вступление в НАТО

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов оценил шансы Украины на вступление в НАТО. По его словам, наша страна провела достаточно реформ для того, чтобы стать частью Альянса.

По словам Буданова, обычно причиной отказа Украине в членстве в Альянсе было отсутствие реформ и модернизации Вооруженных Сил. Однако за последние несколько лет это удалось исправить.

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Украина может помочь НАТО

Энергетический кризис в Европе и напряженные отношения России с ЕС и США, по словам Кирилла Буданова, позволяют руководству НАТО трезво оценивать шансы Украины на членство в Альянсе. Кроме того, по мнению руководителя разведки, там понимают важность членства для нашей страны.

Буданов заявил, что изменения в Украине положительно влияют на ее имидж на международной арене, а реформы дали свой результат. Поэтому даже с нерешенными территориальными вопросами мы можем получить членство в НАТО.

Наша армия занимает высокие позиции в международных рейтингах. И геополитическая повестка дня такая, что Украина может оказаться желанным гостем даже с рядом своих нерешенных вопросов, особенно территориального характера,

– заявил Буданов.

Руководитель ГУР Минобороны убежден, что сегодня важнее совместное реагирование на проблемы чем соблюдение положений, которые сформировали в прошлом веке. В контексте российской агрессии НАТО не сможет справиться без Украины.

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