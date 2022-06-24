Можем запросто отбить Северодонецк, – Гайдай объяснил, почему этого не делают

Вооруженные Силы Украины могут отбить город Северодонецк в Луганской области, который пытаются захватить россияне. Однако вопрос в том, какой ценой это сделать.

Мы однозначно вернем все территории, – Гайдай

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он рассказал, что украинские воины прилагают титанические усилия, чтобы однажды Луганская область была полностью деоккупирована.

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По словам Гайдая, украинская армия воюет против войск России, которые превосходят наши по численности, несмотря на то, что уже устаревшие и не ценят своих солдат.

Мы однозначно вернем все территории. Я в этом вообще не сомневаюсь,

– сказал Гайдай.

Глава Луганской ОВА отметил, что Вооруженные Силы Украины где-то преуспевают на поле боя, а на некоторых направлениях приходится сдерживать врага и отходить на новые позиции. При этом он подчеркнул, что ВСУ наносят захватчикам колоссальные потери.

"Это все делается для одной цели – для победы!" – сказал Гайдай.

Он добавил, что украинские военные могут отбить Северодонецк за неделю, "но, какой ценой и какой будет КПД (коэффициент полезного действия – 24 канал)".

Глава Луганской ОВА отметил, что военное руководство делает все правильно и не стоит опускать руки, поскольку победа может быть близка. Он призвал в дальнейшем помогать украинской армии.

Россияне пытаются захватить Северодонецк

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