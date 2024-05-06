Неожиданность для Трампа: может ли Байден сняться с президентских выборов в пользу Мишель Обамы

Издание Der Spiegel написало, что президент США Джо Байден может снять свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Мишель Обамы. У Демократической пары действительно может быть определенный запасной план.

Запасной план демократы могут применить при двух условиях. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Рейтерович.

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Запасной вариант при двух условиях

Игорь Рейтерович считает, что первое условие, при котором Джо Байден может снять свою кандидатуру – это состояние его здоровья. Если он будет иметь опасения, что не сможет эффективно выполнять свою деятельность в будущем, то может не участвовать в баллотировании на выборах.

Второй момент может быть связан с рейтингами. Например, если в середине лета, когда будет происходить съезд Демократической партии, рейтинги не будут позволять быть уверенными в победе, то они изменят кандидата. Это не требует проведения праймериз. Есть прописанная процедура, что решение принимает партия, если есть согласованная кандидатура – они ее выдвигают.

Политолог предположил, что демократы могут поддержать кандидатуру Мишель Обамы. Слухи об этом ходят давно. Нельзя исключать такую возможность. В начале лета станет понятно, может ли это произойти. Однако сейчас Байден демонстрирует достаточную уверенность, что он может победить Дональда Трампа.

Если, например, это произойдет, то для Трампа это будет неприятная неожиданность. Видимо, ему придется менять свою кампанию и думать, как реагировать на те новые вызовы, которые могут возникнуть. Поскольку Мишель Обама – это тот человек, который имеет соответствующий уровень подготовки, опыт первой леди,

– сказал Рейтерович.

Мишель Обама была в разных рейтингах, значительная часть американцев относится к ней достаточно положительно. Кроме того, она потенциально может стать первой женщиной, которая победит на президентских выборах, и представительницей афроамериканцев. Трампу будет сложно обойти эти плюсы. Но это один из сценариев.

Риторика Мишель Обамы относительно Украины

Как убежден Игорь Рейтерович, если Мишель Обама будет участвовать в выборах президента США, то кардинальных изменений в риторике относительно Украины не должно быть. Ведь в Демократической партии есть определенный консенсус относительно поддержки нашего государства.

Здесь мы можем рассчитывать на определенную преемственность политики, которая была и есть у нынешней администрации. Она может быть теоретически и у следующей администрации. Нам не следует ожидать каких-то сюрпризов как приятного, так и неприятного характера. Конечно, какие-то определенные колебания, изменения могут иметь место, но они не будут принципиальными,

– предположил он.

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