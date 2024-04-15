Интересный вопрос:Кэмерон сказал, почему Британия не помогает Украине, как Израилю сбивать дроны

Великобритания приняла участие в отражении массированной атаки Ирана на Израиль. Главу МИД страны спросили, почему Лондон не может предоставить такую же помощь Украине.

Известно, что в ночь на 14 апреля британские истребители Typhoon сбили несколько иранских беспилотников, запущенных по Израилю. Это подтвердил премьер-министр Риши Сунак.

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Угроза эскалации

У главы МИД Британии Дэвида Кэмерона журналисты поинтересовались, почему Лондон не может сбивать дроны, которые запускает Россия по Украине, так как это делает для Израиля. Чиновник назвал этот вопрос "интересным".

Дипломат заявил, что его страна сделала для поддержки украинцев больше любой другой. Он напомнил, что Лондон подготовил более 60 000 украинских военных. Кроме того, Великобритания была первая, кто предоставил Киеву противотанковое оружие, дальнобойную артиллерию и танки.

Впрочем, Великобритания не может участвовать в отражении воздушных атак на Украину, поскольку это будет означать прямое столкновение сил НАТО с российскими войсками, что в свою очередь приведет к тревожной эскалации конфликта.

Кэмерон считает, что лучшее, что может сделать Великобритания и другие страны, это продолжать оказывать финансовую поддержку Киеву.

Делайте все возможное, чтобы поддержать Украину, в плане денег, в плане дипломатии и, что очень важно, в плане оружия. Дать им оружие, чтобы защитить себя, научить их войска – это абсолютно правильно,

– призвал дипломат.

Кроме того, Кэмерон отметил, что использование реактивных самолетов – не лучший способ сбивать дроны и ракеты. По его мнению, системы ПВО намного эффективнее. Дипломат подчеркнул, что Украина больше всего нуждается именно в их, особенно Patriot.

Отметим, что для отражения иранской атаки Британия применила истребители Typhoon FGR4. Они вооружены ракетами "воздух – воздух", высокоточными бомбами и снарядами "воздух – земля". Эти самолеты могут достигать максимальной скорости 1381 миль в час, что почти вдвое быстрее скорости звука.

Сколько Patriot нужно Украине