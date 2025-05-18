"Это может сработать": генерал-майор Британии сказал, как Европа может сейчас помочь Украине
- Британский генерал-майор в отставке Чип Чепмен заявил, что Европа может помочь Украине завершить войну путем введения зоны запрета полетов, а не развертыванием миротворческого контингента.
- Европейские лидеры и военные планировщики рассматривают возможность введения зоны запрета полетов над Украиной из-за дефицита войск.
"Коалиция решительных" дает заднюю в вопросе развертывания миротворческого контингента в Украине. Однако европейские страны могут помочь Украине с завершением войны другим способом.
Об этом 24 Каналу сказал генерал-майор вооруженных сил Великобритании в отставке Чип Чепмен, отметив, что любой сценарий реалистичен и нельзя исключать ни одного варианта.
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Европа имеет несколько сценариев помощи Украине
Россия не должна иметь право накладывать вето на опцию развертывания миротворческих сил в Украине. Стоит заметить, что сама Россия имеет миротворческие миссии в Приднестровье и Южной Осетии. Таким образом Кремль пытается предотвратить стремление Молдовы и других бывших советских республик двигаться на Запад.
"Я думаю, что такие сценарии должны оставаться возможными, включая варианты с зоной запрета полетов. Это действительно реалистичная концепция сейчас и не Россия должна накладывать вето", – сказал Чепмен.
Обратите внимание! Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не может допустить, чтобы инфраструктура НАТО оказалась вблизи ее границ". Он также отметил, что Москва не согласится на присутствие европейских миротворцев в Украине.
Также по данным СМИ, произошел значительный сдвиг в обсуждениях о возможности развертывания войск в Украине. Европейские лидеры и военные планировщики теперь больше фокусируются на возможности введения зоны запрета полетов над Украиной, а не на развертывании войск на земле, ведь в Великобритании и других европейских стран существует серьезный дефицит войск.
Я думаю, что это может быть вариантом,
– добавил генерал-майор вооруженных сил Великобритании в отставке.
По его словам, однажды это уже сработало, например, после первой войны в Персидском заливе была введена зона запрета полетов. Сейчас это может повлечь для России дополнительные потери, если они попытаются перейти границу. Однако вопросы ведения боевых действий и возможности применения пятой статьи НАТО, например, во время сбивания самолетов, делают обсуждения сложными и длительными.
К слову, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны не будут отправлять своих солдат на линию фронта в случае достижения перемирия между Украиной и Россией. Контроль над соблюдением прекращения огня будут осуществлять другим способом.