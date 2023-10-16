Очень весомый аргумент влияния: могут ли другие страны втянуться в войну против Израиля

Война в Израиле продолжается больше недели. В настоящее время страну атакуют боевики из ХАМАС и происходят единичные нападения со стороны ливанской Хезболлы, действующей отдельно от правительства Ливана.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус сказал 24 Каналу, может ли Иран откровенно стать на сторону ХАМАС, учитывая, что иранцы уже выразили свою поддержку палестинским боевикам.

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Красный сигнал для Ирана

Пентагон отправил вторую авианосную ударную группу в восточное Средиземноморье недалеко от берегов Израиля. Ус отметил, что наличие авианосной ударной группы UUS Gerald Ford и UUS Eisenhower, которая сейчас направляется к восточному Средиземноморью, очень важный аргумент влияния, прежде всего, на Иран, а также на другие страны региона, который показывает им, что не нужно вмешиваться.

Фактически это прямой намек на то, что если они захотят эскалации, то их ждет война не с Израилем, а с Соединенными Штатами Америки. Безусловно, это для них невыгодно. Не думаю, что что-то дойдет дальше, чем заявления Ирана и Хезболлы,

– заметил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Две авианосные группы США – это весомый аргумент для Ирана, а также для других стран, что нужно воздержаться от продолжения эскалации. В то же время, ограничиться заявлениями и не переходить к более активным действиям.

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Ливан в опасности

Террористическая организация Хезболла также наносит удары по территории Израиля. Впрочем, ливанские террористы действуют самовольно и не учитывают призывы власти. Однако Ливану сейчас нужно снизить влияние Хезболлы в стране, ведь Израиль заявил, что в случае эскалации война будет с Ливаном.

"Очень не хотелось, чтобы Ливан пострадал. Не хочется, чтобы действия Хезболлы привели к тому, чтобы у Ливана будут проблемы. Поэтому будем смотреть", – добавил Ус.

Какая ситуация в Израиле