Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев рассказал 24 Каналу, что Китай продолжает свою политику, направленную на шантаж США и Запада в целом.

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Пекин занимается геополитикой

По его словам, также она направлена на то, что с точки зрения Китая, Россия не может проиграть окончательно.

Если бы Китай действительно хотел победы России, он обеспечил бы ее всем тем оружием, которое странаагрессор у него просила еще в апреле прошлого года,

– подчеркнул эксперт.

Однако он считает, что Пекин в большей степени занимается собственной геополитикой. Ему нужно готовиться не столько к войне России против Украины и против Запада, сколько к собственной войне за Тайвань.

Китай готовится к войне: смотрите видео

Окончательное решение вопроса

"Китайские власти и армия не скрывают, что вся та модернизация, которая пройдет до 2025 - 2027 годов, направлена в первую очередь на "окончательное решение тайваньского вопроса", - подчеркнул он.

По мнению Александра Краева, это сотрудничество нужно Китаю не для того, чтобы помочь России, а подготовить народно-освободительную армию к тому, что ее ждет столкновение и с западным оружием, и с западной тактикой – всем тем, что сейчас ВСУ применяет против российских оккупантов. .

Обратите внимание! Foreign Affairs пишет, что Китай готовится к войне. Об этом заявил Си Цзиньпин и призвал китайских генералов "отважится бороться". Также он считает объединение Тайваня и Китая "жизненно важным для успеха своей политики".

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