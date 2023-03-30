Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв розповів 24 Каналу. що Китай продовжує свою політику, спрямовану на шантаж США і Заходу загалом.

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Пекін займається геополітикою

За його словами, також вона спрямована на те, що з точки зору Китаю, Росія не може програти остаточно.

Якби Китай дійсно хотів перемоги Росії, він забезпечив би її всією тією зброєю, яку країна-агресорка в нього запитувала ще у квітні минулого року,

– наголосив експерт.

Проте він вважає, що Пекін більшою мірою займається власною геополітикою. Йому треба готуватись не стільки до війни Росії проти України і проти Заходу, скільки до власної війни за Тайвань.

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Кінцеве розв'язання питання

"Китайська влада і армія не приховують, що вся та модернізація, яка пройде до 2025 – 2027 років, спрямована в першу чергу на кінцеве "розв'язання тайванського питання", – підкреслив він.

На думку Олександра Краєва, ця співпраця потрібна Китаю не для того, щоб допомогти Росії, а підготувати народно-визвольну армію до того, що її чекає зіткнення і з західною зброєю, і з західною тактикою – всім тим, що зараз ЗСУ застосовує проти російських окупантів.

Зверніть увагу! Видання Foreign Affairs, пише, що Китай готується до війни. Про це заявив Сі Цзіньпін і закликав китайських генералів "наважитись боротись". Також він вважає об'єднання Тайваню та Китаю "життєво важливим для успіху своєї політики".

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