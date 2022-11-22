Когда НАТО может вступить в войну в Украине: военный эксперт назвал условие

После громкого инцидента, когда ракеты упали на территорию Польши, российско-украинская война напрямую затронула блок НАТО. Страны Альянса пока воевать с Россией не будут.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его мнению, в НАТО решающее решение принимает США. Пока не будет очевидного нападения со стороны Москвы, Альянс в войну не вступит.

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Жестокая правда

Эксперт вспомнил слова Черчилля, так выразившегося об американцах: "Они обязательно примут правильное решение, но только тогда, когда перепробуют все другие методы". В Первую мировую войну США вступили только тогда, когда немцы потопили круизный лайнер "Лузитания". Во Вторую мировую – когда Япония ударила Перл-Харбор.

Мы понимаем, насколько колоссальными были эти прецеденты. Пока не появится такой повод сейчас, НАТО в войну не вступит. Это жестокая правда,

– считает Черник.

Украине продолжат помогать

Он отмечает, что Запад продолжит предоставлять Украине оружие. Также продлится финансовое донорство Украины.

"Союзники намертво "припаяны" к Украине, потому что осознают: упадет Украина, к врагу придет аппетит – Польша и Прибалтика будут следующие", – резюмировал Петр Черник.

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