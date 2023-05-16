Военный эксперт Черник назвал единственное условие, при котором фронт может "посыпаться"

По данным украинской разведки, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей находятся около 152 тысячи российских солдат, а их действия указывают на то, что они готовятся к обороне. Но это количество достаточно серьезное.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Петр Черник. Он напомнил, что когда Россия начала полномасштабное вторжение, ее военный контингент был 200 тысяч.

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"Это тоже много. И они были уверены, что сумеют той силой совершить блицкриг. 200 тысяч мы уже убили – это очень высокий показатель", – сказал Черник.

По его словам, за всю Вторую мировую войну Канада потеряла 39 тысяч личного состава, а за 10 лет в Афганистане – СССР потерял 15 тысяч.

"Понимаем, какие безумные потери. Если эту цифру минимум умножать на 3, а где-то так раненых, то это получается более 600, а то и 800 тысяч", – подчеркнул военный эксперт.

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Истребили почти 70%

Петр Черник отметил, что в начале полномасштабной войны весь многочисленный потенциал армии страны-агрессора составлял от 900 тысяч до 1 000 000 военных.

То есть, почти 70% мы истребили тем или иным способом. Вместе с тем нельзя недооценивать их мобилизационный ресурс – 140-миллионная нация воюет против 35-миллионной нации. Для того чтобы Путин удержал свою тираническую власть, сколько россиян нужно убить, он убьет,

– убежден он.

Военный эксперт добавил, что оккупанты могут держаться в глухой обороне довольно долго.

"Дальнобойные ракеты и авиация. Вот и перспективное оружие, которое может перемолоть даже этот немалый человеческий потенциал", – подчеркнул Черник.

Может ли "посыпаться" фронт

Он отметил, что около 152 тысяч российских военных – это уже само по себе ресурс.

"Вернуть свои границы к линии разграничения прошлого года или как главная цель 1991 года – это еще будет достаточно тяжелая работа. Может ли фронт "посыпаться" – может. Однако только при одном обстоятельстве – "посыпется" сам режим Путина", – сказал военный эксперт.

Однако, пока что, он таких признаков не видит.

Борьба там внутри нарастает, но Путин пока показывает, что умеет держать баланс власти между башнями Кремля,

– подытожил Петр Черник.

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