Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Петро Черник. Він нагадав, що коли Росія почала повномасштабне вторгнення, то її військовий контингент був 200 тисяч.

Дивіться також Таємний торговець смертю: як Росія обходить санкції та нарощує військову силу – розслідування

"Це також багато. І вони були упевнені, що зуміють тією силою здійснити бліцкриг. 200 тисяч ми вже вбили – це дуже високий показник", – сказав Черник.

За його словами, за всю другу Світову війну Канада втратила 39 тисяч особового складу, а за 10 років в Афганістані – СРСР втратив 15 тисяч.

"Розуміємо, які шалені втрати. Якщо цю цифру мінімум множити на 3, а десь так є поранених, то це виходить понад 600, а то і 800 тисяч", – наголосив військовий експерт.

За якої умови може "посипатися" фронт: дивіться відео

Винищили майже 70%

Петро Черник зазначив, що на початку повномасштабної війни весь чисельний потенціал армії країни-агресорки складав від 900 тисяч до 1 000 000 військових.

Тобто майже 70% ми винищили тим чи іншим способом. Разом з тим, не можна недооцінювати їхній мобілізаційний ресурс – 140-мільйонна нація воює проти 35-мільйонної нації. Для того, щоби Путін утримав свою тиранічну владу, скільки росіян треба убити, він уб'є,

– переконаний він.

Військовий експерт додав, що окупанти можуть триматися в глухій обороні доволі довго.

"Далекобійні ракети й авіація. Ось та перспективна зброя, котра спроможна буде перемолоти навіть цей немалий людський потенціал", – наголосив Черник.

Чи може "посипатися" фронт

Він зазначив, що близько 152 тисяч російських військових – це вже сам по собі ресурс.

"Повернути свої кордони до лінії розмежування минулого року чи як головна мета 1991 року – це ще буде доволі важка робота. Чи може фронт "посипатися" – може. Проте, лише за однієї обставини – "посиплеться" сам режим Путіна", – сказав військовий експерт.

Однак, поки що, він таких ознак не бачить.

Боротьба там всередині наростає, але Путін поки що показує, що вміє тримати баланс влади між вежами Кремля,

– підсумував Петро Черник.

Як ворог готується до майбутнього контрнаступу ЗСУ