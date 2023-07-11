Жалкий выбор: может ли Путин заменить Шойгу и Герасимова и на кого

Министра обороны России Сергея Шойгу и главу российского генштаба Валерия Герасимова не сняли с должности, ведь под давлением военного недомятежа Евгения Пригожина Путин не стал бы этого делать. Однако российский диктатор все равно должен избавиться от них.

Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционер, юрист, блоггер Марк Фейгин. Он отметил, что нету, на кого их заменять.

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"Но на кого их менять? Другие же еще хуже. Что, Суровикин был "лучше"?" – сказал Фейгин.

Сергей Суровикин уже командовал так называемой "спецоперацией". При его управлении россияне начали активно бомбить критическую инфраструктуру Украины. Также тогда оккупанты покинули правый берег Днепра. Экс-замминистра обороны России Михаил Мизинцев тоже фактически возглавлял так называемую "СВО" – весной 2022 года.

"И что? Менять не на кого. Теплинского, говорят, будут поднимать. Шансов примерно так же. Теплинский, что, с Марса прилетел?" – отметил юрист.

Могут ли поменять Шойгу и Герасимова: смотрите видео

Шойгу и Герасимов проиграют

Постсоветские генералы используют советскую тактику и стратегию. В этом они и проигрывают.

Скорее всего, они (Шойгу и Герасимов – 24 Канал) теряют в значении. Но медленнее, чем это хотелось бы их оппонентам,

– убежден российский оппозиционер.

Марк Фейгин подчеркнул, что Шойгу и Герасимов проигрывают в войне против Украины. Они не могут стратегически победить.

Путин может искать замену