Способен ли Путин совершить самоубийство: предположение российского оппозиционера

Владимир Путин угрожает Украине ядерным ударом. Однако российский диктатор вряд ли решится на такой шаг, поскольку очень боится за свою жизнь.

Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он напомнил, что страны Запада по-разному реагируют на ядерный шантаж Путина.

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В частности, Эммануэль Макрон заявил, что Франция не ответит ядерным оружием в случае ядерной атаки России на Украину.

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В то же время, по словам Гудкова, США и Великобритания настроены совсем по-другому. НАТО очень жестко предупредило Путина о том, каким будет ответ в случае применения Россией ядерного оружия.

Тактический ядерный взрыв, вероятно, сразу не приведет к началу ядерной войны. Однако ракетный удар с воздуха будет настолько сильным, что ничего не останется ни от воюющих в Украине российских войск, ни от Черноморского флота. А дальше Путин должен решить, готов ли он броситься с 30-го этажа головой вниз или нет.

– сказал Гудков.

"Путин очень хочет жить"

По мнению политика, глава Кремля не готов к шагам, потому что очень ценит свою жизнь.

Путин не способен ни застрелиться, ни броситься со здания. Он, как крыса, будет до последнего прятаться в темном углу, надеясь выжить,

– сказал оппозиционер.

Как рассказал Гудков, президент России очень боится смерти.

О какой вечной жизни мечтает Путин

По словам оппозиционера, Путин надеется на новые медицинские исследования и технологии, которые помогут ему жить долго или вечно.

Люди из окружения Путина объясняют ему, что если он проживет еще некоторое время, его можно будет "оцифровать". Вроде бы он сможет превратиться в цифровую копию самого себя и дальше сохранять власть,

– рассказал политик.

Он добавил, что эти слова могут показаться бредом. Но именно это, по словам Гудкова, рассказывают Путину люди, которых он к себе допускает. А российский диктатор в это верит.

Как страх смерти может сдержать Путина

Оппозиционный политик отметил, что из-за сильного страха смерти Путина в Кремле большую популярность имеют оккультные "науки".

"Вероятно, у него едет крыша по этой теме. Поэтому, думаю, Путин не готов ни к самоубийству, ни к тому, что его бункер может поразить ядерное оружие", – сказал Гудков.

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По мнению оппозиционера, именно то, что глава Кремля боится умереть, может умерить его от ядерного удара. Ведь диктатор прекрасно понимает, что из-за применения даже тактического ядерного оружия появится угроза его жизни.

Это серьезный фактор, сдерживающий его от совершенно безумных поступков. Будем надеяться на то, что страх смерти окажется сильнее всего остального,

– добавил политик.

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