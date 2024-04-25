Действительно ли Россия начала забивать склады оружием: у Зеленского дали четкий ответ
Западные СМИ пишут, что Россия наращивает производство оружия не только для фронта, но уже заполняет склады. Впрочем, эта информация не соответствует действительности.
Об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала отметил советник председателя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он объяснил реальную ситуацию.
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Важная риторика
Западные партнеры вроде бы понимают основной вопрос – Россия должна проиграть. Впрочем, затягивают с передачей оружия, которое так необходимо Украине. В то же время звучит информация, что страна-агрессор имеет достаточное количество оружия, которое не является паритетным нашей стране. Соответственно должны делаться другие заявления.
"Например: "мы видим, что Россия накапливает на складах оружие. Соответственно мы увеличиваем пакеты помощи Украине на такой-то процент. Мы увеличиваем инвестиции в свои собственные производства, например, дальнобойных ракет, дронов или РЭБов в такой-то пропорции". Мне кажется, что так надо это комментировать, а не депрессировать и свои страны, и Украину, которая продолжает более двух лет, сопротивляться. Тем более, мы видим, что несмотря на дефицит в наличии оружия в Украине, Россия никуда существенно, мягко говоря, не продвинулась", – сказал Подоляк.
Что известно о ВПК России: основное
- В январе 2024 года отмечалось, что Россия производит 5 – 7 тысяч боеприпасов в сутки. И она не может нарастить производство до тех масштабов, которые бы ей хотелось.
- В марте аналитики Института изучения войны считали, что российский оборонный комплекс может иметь значительные проблемы из-за санкций. Но Россия – страна, которая сама производит оружие, поэтому оно у нее не закончится.
- Из-за войны и ВПК российский бизнес жалуется на нехватку квалифицированных кадров на предприятиях. В первом квартале 2024 года в России обеспеченность кадрами упала до исторического минимума.