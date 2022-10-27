Есть ли сейчас у России ресурс на обеспечение армии: Гудков рассказал о возможностях агрессора
Владимир Путин на заседании координационного совета призвал аккумулировать силы и обеспечить оккупационное войско всем необходимым. Однако сейчас в России это невозможно.
На это влияет в том числе и то, что российские чиновники продолжают разворовывать свою страну. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.
Обратите внимание Войну Украина пока не выиграла, потому что у России до сих пор есть одно преимущество, – Яковенко
Россия не сможет мобилизовать ресурс
По его словам, россияне воруют так, будто это в последний раз. Хотя нельзя исключать вероятность того, что режим рухнет, и для них это действительно последний шанс нажиться. Так что ресурсов у России действительно мало.
Их (ресурсы – 24 канал) может и можно было бы использовать, если бы была нормальная власть, если бы они не воровали,
– заметил Гудков.
По мнению российского оппозиционного политика, ситуацию можно было бы изменить, если бы у власти были эффективные управленцы-профессионалы. Однако у Путина этого нет и вряд ли будет.
Гудков рассказал, есть ли у России ресурс на обеспечение армии: смотрите видео
Что ждет российскую экономику
Экономика страны-агрессора не справляется – не может выдать необходимое для войны количество оружия и боеприпасов. Поэтому власти Кремля взялись за введение мобилизационных мер в экономике.
Российский оппозиционный журналист Иван Яковина отметил, что Украине это может сыграть на руку, ведь у России, вероятно, могут начаться еще большие проблемы.
Это означает, что в ближайшее время российская экономика начнет загибаться еще больше,
– заметил российский оппозиционный журналист.
Он отметил, что у России уже есть проблемы с обеспечением оккупационного войска. Однако в будущем ситуация будет еще больше ухудшаться.
Ситуация в России становится все более напряженной: что известно
- Напряжение внутри страны-агрессора продолжает расти. На фоне провалов на фронте свое недовольство военными усилиями страны-агрессора выражают все больше приближенных к Путину силовиков. В том числе и глава Чечни Рамзан Кадыров и руководитель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин.
- Кроме того, российские "элиты" начали внутреннюю борьбу в Кремле. Они не хотят брать ответственность за "результат" в войне против Украины, потому надеются найти виновного. Им может стать министр обороны Сергей Шойгу.
- Сложные времена влияют и на российскую экономику, которая переживает падение из-за мобилизации, необходимой для ведения захватнической войны в Украине. Согласно данным аналитиков, после объявления в сентябре "частичного" призыва в стране упала потребительская уверенность и усилилась нехватка рабочей силы.