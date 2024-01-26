Украине понятны планы Путина: у Зеленского сказали, может ли Россия повторить масштабное наступление

Западные СМИ в своей аналитике предполагают новое масштабное наступление России на территорию Украины. Впрочем, у врага нет соответствующих ресурсов и сил для этого.

Об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что за почти два года полномасштабной войны наша страна знает, что делать.

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"Лучше опираться на заявления Генерального штаба. Там активно это комментируют, говорят о том, что все контролируется, в том числе количество вооруженных сил России, находящихся на оккупированной территории. Все, что они концентрируют, все резервы, которые поднимаются– все это мониторит и Главное управление разведки, и непосредственно Генеральный штаб. Они это понимают и видят",– подчеркнул чиновник.

Силы России

Михаил Подоляк отметил, что сегодня российская армия другая. Она воюет количеством. Враг имеет достаточное количество и человеческих ресурсов, и техники, и оружия разных образцов.

"Но Россия уже не в том состоянии, чтобы организовать столь масштабную наступательную операцию. Они сегодня активно пытаются проводить наступления на Донецком направлении. Мы видим там по 60– 80 боестолкновений. Но Украина после двух лет войны точно понимает, что и как нужно делать и как этому противостоять",– объяснил он.

Другой вопрос– борьба с оккупантами. Для этого Украине очень нужны дальнобойные ракеты, чтобы уничтожать их ресурсы. Качественная украинская тактика– против российского количества.

Пропаганда– еще один аспект. Россия неоднократно манипулировала фейками и запускала ИПСО. И дальше она будет придерживаться тактики информационной войны и будет тратить на это большие деньги.

Да, периодически ДРГ заходят с севера. Мы видим, что происходит в Сумской, Черниговской областях. Их отправляют именно для убийства гражданского населения. Это, кстати говоря, конкретное проявление геноцидного типа этой войны То есть ДРГ, которые входят в те или иные маленькие населенные пункты, для того, чтобы убить безоружное гражданское население. Они отправляют ДРГ в течение всех 700 дней войны,

– подчеркнул Подоляк.

Не прекращают россияне и обстреливать гражданское население и территорию. Харьков и Херсон под ежедневным огнем. Ночью проходят атаки дронами и ракетами по всей Украине.

"То есть изменения тактики и стратегии России нет. Да, они проводят определенные концентрации, ротации, просто стягивают дополнительные силы. Но все уже понятно, что будет делать Россия. Все, что они делают с точки зрения оборонных, наступательных действий, с точки зрения концентрации, где именно они это делают и так далее",– добавил чиновник.

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