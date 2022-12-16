России еще хватит ракет для нескольких таких массированных ударов, – Зеленский
Оккупанты 16 декабря нанесли девятый массированный ракетный удар. Однако это не повлияет на сопротивление украинцев.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 16 декабря.
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"Как бы ни на что рассчитывали ракетопоклонники из Москвы, это все равно не изменит позиции сил в этой войне. Им еще хватит ракет для нескольких таких массированных ударов. Нам хватит целеустремленности и веры в себя, чтобы и после этих ударов возвращать свое", – рассказал президент.
Обратите внимание – новое обращение президента к украинцам: смотрите видео
Украине нужна ПВО
Зеленский обратился к партнерам Украины и призвал помочь оградить небо. Он подчеркнул – говорится о человеческих жизни.
Буду повторять постоянно. Уважаемые наши партнеры, найдите возможность предоставить нам надежный щит ПВО. Это спасение жизней людей, – сказал президент.
Последствия обстрелов
Зеленский рассказал, что после обстрела аварийные отключения стали применять в большинстве регионов страны. Из-за отсутствия электроэнергии в Киеве и 14 областях исчезла вода.
"Наши энергетики и ремонтные бригады еще во время воздушной тревоги начали работать и делают все возможное, чтобы возобновить генерацию и поставки. На это нужно время. Но это будет", – заверил президент.
Он призвал представителей областных и местных властей активнее создавать дополнительный запас энергии. По словам Зеленского, власти должны работать с частным бизнесом, чтобы больше компаний присоединялись к карте Пунктов несокрушимости.
Украина отбивает атаки: последние новости
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- По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, несмотря на неприятные сюрпризы, работа ПВО была успешной.
- Россияне запустили по Киеву 40 ракет. Однако украинские защитники обезвредили 37 из них.