Глава Кремля Владимир Путин заявил, что сейчас Москва не имеет необходимости применять ядерное оружие в войне против Украины. По его словам, Россия способна и без него достичь своих военных целей.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Путина в интервью для российских СМИ.

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Возможно ли применение Россией ядерного оружия

Пропагандист поинтересовался у Путина о том, почему за три года полномасштабной войны, Россия до сих пор не использовала ядерное оружие несмотря на желание части российского народа "шарахнуть".

По словам российского диктатора, попытки спровоцировать Россию на использование ядерного оружия были, однако для весомых причин для этого не было.

Не было необходимости применять ядерное оружие. Надеюсь, и не понадобится,

– заявил Путин.

Он также выразил уверенность в том, что у России достаточно сил и средств для того, чтобы "довести начатое в 2022 году до логического завершения, с нужным для России результатом"

Обратите внимание! Американский журналист Боб Вудворд в своей книге "Война" писал о войне в Украине и президентском сроке Джо Байдена. Он рассказал, что западные разведки резко повысили вероятность применения Россией ядерного оружия после того, как ВСУ освободили Херсон и районы Харьковской области. По словам источников Вудворда, Москва снизила градус ядерной риторики после того, как на нее оказали давление США и некоторые союзники, в частности Китай.

Кроме того, Путин убежден, что "мир с Украиной неизбежен". Он считает, что это лишь "вопрос времени.

Напомним, что секретарь Совбеза России Сергей Шойгу недавно заявил о готовности страны применить ядерное оружие. По его словам, "ядерное сдерживание" будут применяться "в отношении государств и военных коалиций, которые рассматривают Россию как потенциального противника, имеющих оружие массового поражения или значительный боевой потенциал сил общего назначения".