Может ли Россия провести масштабные одновременные наступления по нескольким направлениям: анализ ISW

Сегодня российская армия не способна проводить широкомасштабные одновременные наступательные кампании на нескольких направлениях. Об этом говорится в сегодняшнем отчете ISW о ситуации на фронте по состоянию на 13 апреля.

Оценки украинской стороны подтверждают предварительные обоснованные предположения Института исследования войны, что о том, что Россия не может проводить несколько наступательных операций одновременно.

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Россия несет бешеные потери

В четверг, 13 апреля, преемник начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов заявил, что российские силы перебросили неопределенные российские силы из района Авдеевки для усиления наступательных действий вокруг Бахмута и что Россия потеряла около 4 тысяч личного состава "Вагнера" и обычных войск в Бахмуте примерно с 30 марта.

Заявление Громова подтверждает давнюю оценку ISW о том, что российская армия – в своей нынешней форме – не способна проводить широкомасштабные одновременные наступательные кампании по нескольким направлениям.

Где ведутся ожесточенные бои

Российские войска одновременно ведут наступление по четырем направлениям на Востоке Украины. Именно поэтому ситуация на фронте столь динамична. Хотя и у большинства враг нет успеха. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анну Маляр.

Она описала бои, как "ожесточенные". Эпицентр боевых действий остается на Востоке, и враг там наступает по нескольким направлениям – не только на Бахмутском, отметила Маляр.

По словам заместительницы, наступление идет одновременно на четырех направлениях:

Марьинском,

Лиманском,

Авдеевском,

Бахмутском.

Маляр отметила, что ожесточенные бои идут практически везде. Особенно это касается Бахмута, Марьинки и Авдеевки.

При этом, по ее словам, на Лиманском, Марьинском и Авдеевском направлениях россияне вообще не могут достичь поставленных целей. Однако бои там "очень горячие".