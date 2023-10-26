Накапливает ли Россия ракетные средства для новых массированных ударов по Украине: в ГУР оценили угрозу
Россия не перестает терроризировать Украину ракетными ударами и атаками БПЛА. Их интенсивность может различаться. И если атак было меньше за сутки или месяц, значит враг накапливает ресурсы.
Об этом 24 Каналу отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Страна-агрессор продолжает самостоятельно производить ракеты.
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Вероятность ударов
В прошлом году оккупанты ударили по энергетическим центрам и объектам критической инфраструктуры нашей страны, что привело к проблемам с энергетикой. Поэтому в этом году Украина готовится к любым сценариям, включая отражение массированных ракетных ударов.
Будет ли принято решение так массированно и бездумно использовать ракеты собственного производства, как это было прошлой зимой и весной, когда все, что было произведено, сразу пускалось по Украине – это открытый вопрос,
– отметил представитель ГУР.
Важно, что в настоящее время Россия зависит от поставок из Ирана ударных БПЛА типа "Шахед" и комплектующих. И планы по их производству не достигнуты. Россияне ищут другие инструменты, новые разработки, но фактически остаются зависимыми.
"Этот инструмент враг будет использовать в случае повторения массированных ударов как комбинированных с применением БПЛА и различных видов ракетных вооружений", – добавил Юсов.
Андрей Юсов о вероятности ракетных ударов со стороны России: смотреть видео
Отметим, что в ночь на 25 октября россияне запустили по территории Украины 11 "Шахедов". Все БПЛА были сбиты, но сообщалось о падении обломков по объектам инфраструктуры города Славуты. Оккупанты целились по Хмельницкие области, где расположена АЭС.
Вероятность ракетных обстрелов: последние новости
- Ранее в украинской разведке отмечали, что Россия накапливает ракетное вооружение. Хотя запасов, которые были до начала полномасштабной войны, у нее уже нет. Впрочем, следует быть готовыми к тяжелой зиме.
- Россия не достигла поставленных целей, а значит, перед Украиной много вызовов. В частности, на поле боя, риски ударов по гражданской инфраструктуре и вопросы внешней деятельности.
- Украина готова не только обороняться от вражеских атак, но и наносить ответ. Более того – он будет очень мощным.