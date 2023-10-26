После ранения в ягодицу: на что направлены пугалки Рогозина космической ракетой
Бывший глава "Роскосмоса" и пропагандист Дмитрий Рогозин предлагал ударить по Украине космической ракетой после того, как тот получил ранение от прилета в Донецке. Это довольно странная идея.
Об этом 24 Каналв рассказал главный специалист Управления стратегических коммуникаций Тарас Дзюба, заметив, что ранение в ягодицу – "весомый фактор", чтобы запустить такую ИПСО.
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В общем сложно утверждать, возможно ли это вообще. Рогозин явно разозлился от своего ранения.
Такое возможно, только если Рогозин сам сядет в ракету. Тогда, возможно, она где-то полетит и упадет,
– отметил Дзюба.
Что ждет Украину в ближайшее время
Как отметил Дзюба, вероятнее всего, повторится прошлогодняя ситуация, когда оккупанты обстреливали энергетическую инфраструктуру. Захватчики уже накапливают ракеты.
Удары по энергетической инфраструктуре они используют в информационно-психологических операциях. Цель – побуждать украинцев отказаться от идеи полного освобождения территорий. Также они всеми способами будут побуждать к частичному перемирию, чтобы восстановить силы и продолжить агрессию.
– подчеркнул Дзюба.
Пропагандисты уже несколько месяцев распространяют эти наративы в мире. Они хотят убедить международных партнеров, что Россия имеет возможность вести длительную войну. А также – что у нее больше ресурсов, чем у Украины вместе с союзниками.
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Также оккупанты продолжают распространять различные пугалки по мобилизации в Украине. Это продолжается постоянно. Хотя стоит отметить, что иногда они берут за основу реальные факты. К сожалению, систему тяжело быстро реформировать в условиях полномасштабной войны.
К сожалению, не все сразу реформируется. Если годами этого не было, то за полтора года войны это сделать невозможно. Есть много как субъективных, так и объективных факторов,
– заметил Дзюба.
Странная идея Рогозина: коротко
- В конце 2022 Дмитрий Рогозин додумался праздновать день рождения в одном из ресторанов Донецка. Там случился прилет. Осколок попал в ягодицы Рогозина.
- Немецкое издание Bild недавно обнародовало материал о странной идее Рогозина. После ранения он предлагал Путину ударить по Украине космической ракетой. Ее должны были "начинить" боеприпасами. Однако возможная погрешность при ударе могла составлять от 50 до 100 километров. Кроме того, ракета могла просто взорваться в атмосфере.
- Рогозин неоднократно отличался странными идеями. Раньше он сомневался, что американцы совершили высадку на Луну