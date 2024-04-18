Надо быть осторожным с Байденом: стоит ли Украине приглашать Трампа
Владимир Зеленский уже предлагал Дональду Трампу посетить Украину и увидеть все, что происходит своими глазами. Но пока ответа нет. К тому же в этой ситуации надо учитывать то, что подумает действующий президент США Джо Байден.
Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Николай Давидюк, отметив, что сейчас ситуация очень сложная. Трамп играет в свою предвыборную гонку и работает ради электората.
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Может ли Трамп посетить Украину
Прежде чем говорить о такой встрече, надо четко понять все плюсы и минусы. Выборы очень сильно влияют на политиков. По словам политолога, встреча с Трампом может означать, что до конца своей каденции Байден не будет принимать звонков из Украины.
Мы должны строить свою политику по принципу "Украина превыше всего". Подходя к встрече с Трампом, надо все взвесить. Прежде всего, кто эту встречу организует. Сейчас есть определенный уровень недоверия между нашими лидерами и Трампом,
– отметил Николай Давидюк.
Кроме этого, не стоит организовывать встречу через пророссийских политиков, которые когда-то летали к советникам Трампа. Такие люди не могут договариваться о чем-то для украинского президента.
Если мы хотим встречу с Трампом, то не через Илона Маска, Такера Карлсона или депутатов ОПЗЖ. Надо говорить на языке, который понятен американскому политику. Он написал десяток книг, по которым можно понять его психологию и манеру ведения переговоров,
– сказал политолог.
Поэтому работать с Байденом надо, но также не стоит забывать, что у Байдена шансы на победу не меньше. Каждый из них может стать президентом.
Последние новости о Дональде Трампе
- Кандидат в президенты Дональд Трамп заявил, что не против выделения средств для помощи Украине, но это должно произойти в виде займа. Политик сказал, что США "продолжает раздавать подарки на миллиарды долларов". По его убеждению, мощнее помогать Украине должна Европа, потому что "это касается их больше".
- Трамп уже не раз озвучивал свои "предложения", как якобы можно закончить войну. Его "мирный план" предусматривал отказ от Крыма и Донбасса. Владимир Зеленский отреагировал на такие заявления. Президент подчеркнул, что это примитивная идея думать якобы Украина отдаст свои территории. Он добавил, что мы нуждаемся в реальных планах, а не эфемерных.
- Стало известно, что в команде Трампа работает человек, который должен обеспечивать его хорошими новостями. Сначала думалось, что это выдумка, но появились подтверждения, что у Трампа действительно есть помощница Натали Гарп. Она ездит с политиком на гольф, чтобы сообщать ему "ободряющие новости, публикации и другие материалы".