Надо быть осторожным с Байденом: стоит ли Украине приглашать Трампа

Владимир Зеленский уже предлагал Дональду Трампу посетить Украину и увидеть все, что происходит своими глазами. Но пока ответа нет. К тому же в этой ситуации надо учитывать то, что подумает действующий президент США Джо Байден.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Николай Давидюк, отметив, что сейчас ситуация очень сложная. Трамп играет в свою предвыборную гонку и работает ради электората.

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Может ли Трамп посетить Украину

Прежде чем говорить о такой встрече, надо четко понять все плюсы и минусы. Выборы очень сильно влияют на политиков. По словам политолога, встреча с Трампом может означать, что до конца своей каденции Байден не будет принимать звонков из Украины.

Мы должны строить свою политику по принципу "Украина превыше всего". Подходя к встрече с Трампом, надо все взвесить. Прежде всего, кто эту встречу организует. Сейчас есть определенный уровень недоверия между нашими лидерами и Трампом,

– отметил Николай Давидюк.

Кроме этого, не стоит организовывать встречу через пророссийских политиков, которые когда-то летали к советникам Трампа. Такие люди не могут договариваться о чем-то для украинского президента.

Если мы хотим встречу с Трампом, то не через Илона Маска, Такера Карлсона или депутатов ОПЗЖ. Надо говорить на языке, который понятен американскому политику. Он написал десяток книг, по которым можно понять его психологию и манеру ведения переговоров,

– сказал политолог.

Поэтому работать с Байденом надо, но также не стоит забывать, что у Байдена шансы на победу не меньше. Каждый из них может стать президентом.

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