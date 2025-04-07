России помогают усовершенствовать ракеты и дроны: Украине их труднее сбивать

Россияне продолжают модернизировать дроны и баллистические ракеты. Это существенно усложняет их перехват для Сил обороны Украины.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире 24 Канала отметил, что Силы обороны Украины адаптируются к модернизированному оружию России. Его совершенствование усложняет работу сил противовоздушной обороны, однако не делает ее невозможной.

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Россияне постоянно пытаются модернизировать свое вооружение, и в этом им частично способствует Китай.

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"Например, в последних "Шахедах", которые были приземлены нашими средствами радиоэлектронной борьбы и исследованы специалистами Сил безопасности и обороны, была обнаружена более современная система навигации – вероятно, китайского происхождения, устойчива к нашим средствам РЭБ", – сказал Дмитрий Жмайло.

Он вспомнил, что во время атаки России на больницу "Охматдет" ракеты типа "Х – 22" были оснащены тепловыми ловушками и летели на критически малых высотах, чтобы усложнить работу систем ПВО. Сейчас только ЗРК "Patriot" считается эффективной системой против баллистических и аэробаллистических целей. Другие системы, в частности "IRIS-T", которые поступают от партнеров, пока имеют значительно меньшие возможности в уничтожении таких угроз.

ЗРК "Patriot" – это система, способная обнаруживать цели на расстоянии около 150 километров. Но, учитывая высокую скорость и сложную траекторию полета, например, ракет типа "Кинжал", которые перед ударом выполняют маневры, чтобы дезориентировать ПВО, операторы имеют очень ограниченное время для реагирования.

Россия, безусловно, продолжит террористические атаки. Их логика проста: используя неопределенность в Вашингтоне, они надеются такими ударами получить преференции от американской администрации, в частности в обмен на соблюдение собственных обещаний,

– отметил Жмайло.

Жмайло подчеркнул, что систем ПВО для территории Украины недостаточно. Еще во времена администрации Джо Байдена президент Украины Владимир Зеленский отмечал: для более-менее эффективного прикрытия всей территории Украины необходимо не менее 25 систем ЗРК "Patriot". Мир сумел собрать лишь пять: две – от Германии, одну – от Румынии, еще одну – совместно с европейскими партнерами.

"Нам чрезвычайно сложно выдерживать такое давление. Но если сравнить с началом полномасштабного вторжения, когда Россия за одну атаку запускала более сотни ракет и более двухсот дронов, сейчас их возможности уменьшились. Свою роль в этом сыграли и наши дальнобойные удары, в частности по базе "Энгельс-2", когда мы вывели бомбардировщики "Ту-160" из числа средств удара по Украине", – сказал Дмитрий Жмайло.

Как Украина ослабила ресурсы врага

Силы обороны Украины начали уничтожение российских стратегических объектов еще летом 2022 года. Последствия эффективных ударов большой дальности стали заметными на фронте с конца 2024 – начала 2025 года. Этому предшествовала длительная, кропотливая работа всех подразделений Сил безопасности и обороны: Главного управления разведки, СБУ, Военно-морских сил и Сухопутных войск. Все они участвовали в подготовке.

Жмайло объяснил, что первым этапом этой деятельности стало системное уничтожение вражеских систем ПВО. Даже специалисты ГУР в Крыму физически ликвидировали эти установки. Силы обороны проводили рейды именно для этого. Фактически, они прокладывали маршруты для украинских дронов – не слишком высокотехнологичных, но достаточно эффективных, чтобы дезориентировать вражескую противовоздушную оборону.

Сейчас Россия также прибегает к применению фальшивых дронов типа "Гербера", которые они совершенствуют. На них устанавливают линзы Люмьера, чтобы фанерные дроны выглядели на экранах ПВО как полноценные "Шахеды". Но именно Украина первой начала применять подобные дроны, чтобы перегрузить систему ПВО противника,

– сказал Жмайло.

Он отметил, что хотя территория России больше, если в первый год вторжения эта масштабность была преимуществом, то теперь – это их недостаток. Украинские удары по Энгельсу, Тихорецкому, а также по командным пунктам, уменьшили боевую активность врага. Это также ослабило давление с воздуха и по всей линии фронта.