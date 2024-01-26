Конечно же, это возмутило украинских женщин. Фактически их на законодательном уровне лишили права родить ребенка от любимого. 24 Канал разобрался в ситуации подробнее.

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Как и зачем военные замораживают сперму

Военнослужащие могут заморозить свои половые клетки, чтобы таким образом реализовать свое право на биологическое отцовство или материнство. Этот процесс называется криоконсервацией.

Репродуктивные клетки хранят в клинике на случай, если военнослужащий потеряет репродуктивную функцию при выполнении обязанностей по обороне и защите Отечества. Согласно закону, во время военного положения такая услуга должна быть бесплатной. Те же, кто до принятия закона платили клиникам за эту услугу, могут в дальнейшем хранить сперму или яйцеклетки бесплатно.

Почему половые клетки уничтожают после смерти военного

Впрочем, текст закона содержит очень странный пункт.

В случае гибели или признания умершим в установленном порядке лица, репродуктивные клетки которого хранятся, их хранение прекращается с последующей утилизацией,

– говорится в нем.

Поскольку закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования, то новые правила будут действовать уже с 23 марта. И вдовы, мечтавшие о ребенке от любимого, больше не смогут его родить.

Адвокат Елена Бабич на своей странице в фейсбуке рассказала об одном из таких случаев.

Молодой военнослужащий мечтал иметь детей, поэтому перед отправкой на фронт решил криоконсервировать сперму. На жену на случай гибели мужа были оформлены все необходимые документы – договор, доверенность, заявление об использовании спермы. К сожалению, мужчина погиб.

Вот как объяснить убитой горем женщине, которая буквально несколько месяцев назад оформляла с мужем документы, чтобы родить ребенка, что пока ее муж защищал государство и погиб, наши законодатели буквально лишили его права быть отцом после своей смерти?!

– возмущается адвокат.

Она говорит, что не понимает причины такой нормы закона. И считает, что этим государство заставляет вдов искать "обходные пути", чтобы все же родить ребенка от любимого. При этом следует предложить легальный вариант, говорит Елена Бабич.

Автор законопроекта назвала норму об уничтожении спермы после смерти военного бесчеловечной

Оксана Дмитриева заметила, что идея закона возникла после общения с военными. Но этот скандальный пункт внесла не она.

Суть (законопроекта, – 24 Канал) проста – дать возможность нашим защитникам и защитницам хранить свои репродуктивные клетки за средства государства. Ведь война – это риски. К сожалению. (...) Текст, который мы с коллегами подготовили к первому чтению, не содержит нормы об утилизации!!! Потому что я против таких норм,

– написала она.

Женщина объяснила, что во время подготовки закона депутаты все же решили, что не будут предусматривать утилизацию. Распоряжаться половыми клетками должна вдова/вдовец.

"Репродуктивные клетки – это собственность того, кто их хранит. И именно этот человек должен решать, что с ними делать в случае смерти: утилизировать, передать супругу или супруге, или даже отдать в общий банк. Тем более, что это наш лучший генофонд", – уточнила Дмитриева.

Кто внес поправку об утилизации спермы в случае гибели военного

Депутат не назвала прямо фамилию, но выложила скриншот. На нем видна фамилия Михаила Радуцкого – председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, президента клиники "Борис" и внештатного советника президента Украины. Именно он внес поправку ко второму чтению законопроекта.



Поправку об утилизации спермы погибших военных внес Михаил Радуцкий / Фото Оксана Дмитриева

Почему у автора поправки возникла такая идея – лучше спросить у него. Однако сейчас хочу немного успокоить жен наших защитников: подзаконные акты, механизмы, процедуры еще не разработаны, программа пока не приступила к работе. Эта правка должна касаться только тех, кто хранит клетки в рамках (государственной, – 24 Канал) программы (которая еще не работает), и параллельно я подаю отдельный законопроект (он уже готов), который отменит эту античеловеческую норму,

– написала Дмитриеву.

Что говорит сам Радуцкий о своей поправке

В эфире телемарафона он рассказал, что никто из депутатов какой-либо партии, чиновников или представителей института президента "не позволит сделать ничего плохого для наших защитников".

По словам Радуцкого, до 23 марта 2024 года, то есть до вступления закона в силу, никто не имеет права утилизировать репродуктивные клетки погибших военных. Поэтому с ситуацией, которую привела Елена Бабич, нужно разобраться.

Он объяснил, что закон писался для людей, потерявших репродуктивную функцию в результате ранения. А в соответствии со статьей 248 Гражданского кодекса, все доверенности, выданные умершим лицом, аннулируются.

К сожалению, в законе не было возможности это урегулировать, поэтому, зная, что у нас до 23 марта есть время, готовим изменение. В ближайшее время оно будет внесено и проголосовано залом. Не позволит государство обидеть кого-то, кто защищал нашу землю,

– сказал Михаил Радуцкий.

Ограничений по хранению за государственные средства не будет. Это не касается частных клиник, не имеющих договоров с НСЗУ.

Радуцкий подытожил, что такую поправку внес для того, чтобы не было спекуляций насчет хранения, ведь принятый закон не может вносить изменения в Гражданский кодекс.

В Минздраве пообещали срочно решить законодательную коллизию

Криобанки не будут утилизировать замороженный биоматериал погибших военных. Государство заинтересовано в продолжении рода всеми украинцами. Медицина может и должна помогать. (...) То, что в этом законе не предусмотрена такая же возможность для погибших, – законодательная коллизия, которая будет устранена в кратчайшие сроки,

– написали там.

Также в ведомстве заверили, что Минздрав совместно с народными депутатами уже ведет соответствующую работу. Так что вопрос срочно должны решить и решат.