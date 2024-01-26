Звісно ж, це обурило українських жінок. Фактично їх на законодавчому рівні позбавили права народити дитину від коханого. 24 Канал розібрався в ситуації детальніше.

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Як і для чого військові заморожують сперму

Військовослужбовці можуть заморозити свої статеві клітини, щоб таким чином реалізувати своє право на біологічне батьківство чи материнство. Цей процес називається кріоконсервацією.

Репродуктивні клітини зберігають у клініці на випадок, якщо військовослужбовець утратить репродуктивної функції при виконанні обов'язків з оборони держави та захисту Вітчизни. Відповідно до закону, під час воєнного стану така послуга має бути безоплатною. Ті ж, хто до ухвалення закону платили клінікам за цю послугу, можуть надалі зберігати сперму чи яйцеклітини безкоштовно.

Чому статеві клітини знищують після смерті військового

Втім, текст закону містить дуже дивний пункт.

У разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини якої зберігаються, їх зберігання припиняється з подальшою утилізацією,

– ідеться в ньому.

Оскільки закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, то нові правила діятимуть уже з 23 березня. І вдови, які мріяли про дитину від коханого, більше не зможуть її народити.

Адвокатка Олена Бабіч на своїй сторінці у фейсбуці розповіла про один з таких випадків.

Молодий військовослужбовець мріяв мати дітей, тож перед відправкою на фронт вирішив кріоконсервувати сперму. На дружину на випадок загибелі чоловіка було оформлено всі необхідні документи – договір, довіреність, заява щодо використання сперми. На жаль, чоловік загинув.

От як пояснити вбитою горем жінці, яка буквально кілька місяців тому оформлювала з чоловіком документи, щоб народити дитину, що поки її чоловік боронив державу і загинув, наші законотворці буквально позбавили його права бути батьком після своєї смерті?!

– обурюється адвокатка.

Вона говорить, що не розуміє причин такої норми закону. І вважає, що цим держава примушує вдів шукати "обхідні шляхи", щоб усе ж народити дитину від коханого. А натомість слід запропонувати легальний варіант, говорить Олена Бабіч.

Авторка законопроєкту назвала норму про знищення сперми після смерті військового антилюдською

Оксана Дмитрієва зауважила, що ідея закону виникла після спілкування з військовими. Але той скандальний пункт внесла не вона.

Суть (законопроєкту, – 24 Канал) проста – дати можливість нашим захисникам та захисницям зберігати свої репродуктивні клітини за кошти держави. Бо війна – це ризики. На жаль. (...) Текст, який ми з колегами підготували до першого читання, не містить норми про утилізацію!!! Бо я проти таких норм,

– написала вона.

Жінка пояснила, що під час підготовки закону депутати все ж вирішили, що не будуть передбачати утилізацію. Розпоряджатися статевими клітинами мала вдова/вдівець.

"Репродуктивні клітини – це власність того, хто їх зберігає. І саме ця людина повинна вирішувати, що з ними робити в разі смерті: утилізувати, передати другому з подружжя чи навіть віддати до загального банку. Тим більше, що це наш кращий генофонд", – уточнила Дмитрієва.

Хто вніс поправку про утилізацію сперми в разі загибелі військового

Депутатка не назвала прямо прізвища, але виклала скриншот. На ньому видно прізвище Михайла Радуцького – голови парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, президента клініки "Борис" і позаштатного радника президента України. Саме він вніс поправку до другого читання законопроєкту.



Поправку про утилізацію сперми загиблих військових вніс Михайло Радуцький / Фото Оксана Дмитрієва

Чому в автора правки виникла така ідея – краще запитати в нього. Проте зараз хочу трохи заспокоїти дружин наших захисників: підзаконні акти, механізми, процедури ще не розроблено, програма поки не розпочала роботу. Ця правка має стосуватися лише тих, хто зберігає клітини в рамках (державної, – 24 Канал) програми (яка ще не працює), і паралельно я подаю окремий законопроєкт (він уже готовий), який скасує цю антилюдську норму,

– написала Дмитрієва.

Що говорить сам Радуцький про свою поправку

В ефірі телемарафону він розповів, що ніхто з депутатів будь-якої партії, урядовців чи представників інституту президента "не дозволить зробити нічого поганого для наших захисників".

За словами Радуцького, до 23 березня 2024 року, тобто до набуття законом чинності, ніхто не має права утилізувати репродуктивні клітини загиблих військових. Тож із ситуацією, яку навела Олена Бабіч, треба розібратися.

Він пояснив, що закон писався для людей, які втратили репродуктивну функцію внаслідок поранення. А відповідно до статті 248 Цивільного кодексу, всі довіреності, видані померлою особою, анулюються.

На жаль, у законі не було змоги це врегулювати, тому, знаючи, що в нас до 23 березня є час, готуємо зміну. Найближчим часом вона буде внесена і проголосована залом. Не дозволить держава образити когось, хто захищав нашу землю,

– сказав Михайло Радуцький.

Обмежень зі зберігання за державний кошт не буде. Це не стосується приватних клінік, які не мають договорів із НСЗУ.

Радуцький підсумував, що таку поправку вніс для того, щоб не було спекуляцій по зберіганню, адже ухвалений закон не може вносити зміни в Цивільний кодекс.

У МОЗ пообіцяли терміново вирішити законодавчу колізію

Кріобанки НЕ будуть утилізувати заморожений біоматеріал загиблих військових. Держава зацікавлена у продовженні роду усіма українцями. Медицина може і має допомагати. (...) Те, що в цьому законі не передбачено такої ж можливості для тих, хто загинув, – законодавча колізія, яку буде усунено у найкоротші терміни,

– написали там.

Також у відомстві запевнили, що МОЗ спільно з народними депутатами вже веде відповідну роботу. Тож питання має бути і буде вирішено терміново.