Законно ли силой привести человека в военкомат
Источник:Мобилизация в Украине
С самого начала полномасштабного наступления в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Однако важно помнить, что силой в военкомат вас никто не имеет права "доставить".
Украинским военнообязанным продолжают раздавать повестки. После получения документа человек должен появиться в местном территориальном центре комплектации (бывшем военкомате – 24 канал).
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Можно ли силой доставить кого-нибудь в ТЦК
Согласно действующему законодательству ответственным за прибытие в военкомат является исключительно военнообязанный. Нет ни одного положения, которое позволяло бы насильно доставлять людей в центры комплектации. Насильственные действия, напротив, наказываются украинской правосудной системой.
Органы власти могут задержать человека только в том случае, когда он:
- попытался совершить уголовное правонарушение;
- уже совершил уголовное правонарушение;
- подозревается в совершении уголовного преступления.
Если гражданин Украины не совершил чего-либо противоправного, к нему нельзя применять силовые методы.
Причины, по которым человек может не появиться в военкомате
Существует лишь несколько причин, позволяющих вам не явиться в ТЦК, если вы получили повестку:
- болезнь;
- стихийное бедствие;
- смерть родного человека;
- другое важное обстоятельство, по которому призывник вовремя не прибыл в территориальный центр комплектования.
Однако освобождение не является бессрочным. Рано или поздно вам все равно придется прибыть в военкомат.
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Напомним, юристы объяснили, что делать в случае получения повестки в другой области или, например, на блокпосте. Анна Оржеховская заявила, что такое "вручение" является незаконным, поскольку учет военнообязанных осуществляется по месту их проживания.
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