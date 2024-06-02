Все знают, где ядерный арсенал России: возможно ли его уничтожить

Украинские дроны поразили две радиолокационные станции в России "Воронеж-М" и "Воронеж-ДМ". Это серьезно может повлиять на способность России обнаруживать и предупреждать о запуске ракет со всего мира.

Эти станции являются, или скорее были, частью российской системы раннего предупреждения о ракетно-ядерном нападении. Теперь Россия становится гораздо более уязвимой для атак. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал Сергей Жирнов – экс-сотрудник КГБ.

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Ядерный потенциал России известен всем

По данным издания The Washington Post, США "обеспокоены" недавними ударами Украины по российским радиолокационным системам предупреждения о ракетно-ядерном нападении, потому что эти атаки могут "опасно обеспокоить Москву".

Дело в том, что американские чиновники считают эти РЛС "чувствительными" и что они якобы не были вовлечены в войне против Украины. Поэтому Москва может считать, что ее стратегические силы сдерживания стали мишенью - это беспокоит Вашингтон, однако, отмечают в издании, Киеву об этом известно.

Такими ударами Украина, возможно, даже с подачи западных советников, показывает людям вокруг Путина, и тем, кто занимается стратегической обороной России, что у них нет никакого "стратегического щита". Что все их ядерные цели уязвимы. В России всего 12 федеральных хранилищ ядерного оружия, данные которых всем известны. Если одновременно по ним ударить, то у России не останется и 5% ядерного потенциала,

– отметил Сергей Жирнов.

Одна РЛС "Воронеж" охватывает примерно 6000 километров вокруг себя. Таких в России стоит 10, 2 из которых уже поразили украинские дроны. Если уничтожить и другие, Россия просто не увидит, что будет происходить вокруг нее.

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