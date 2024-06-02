Все знают, где ядерный арсенал России: возможно ли его уничтожить
Украинские дроны поразили две радиолокационные станции в России "Воронеж-М" и "Воронеж-ДМ". Это серьезно может повлиять на способность России обнаруживать и предупреждать о запуске ракет со всего мира.
Эти станции являются, или скорее были, частью российской системы раннего предупреждения о ракетно-ядерном нападении. Теперь Россия становится гораздо более уязвимой для атак. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал Сергей Жирнов – экс-сотрудник КГБ.
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Ядерный потенциал России известен всем
По данным издания The Washington Post, США "обеспокоены" недавними ударами Украины по российским радиолокационным системам предупреждения о ракетно-ядерном нападении, потому что эти атаки могут "опасно обеспокоить Москву".
Дело в том, что американские чиновники считают эти РЛС "чувствительными" и что они якобы не были вовлечены в войне против Украины. Поэтому Москва может считать, что ее стратегические силы сдерживания стали мишенью - это беспокоит Вашингтон, однако, отмечают в издании, Киеву об этом известно.
Такими ударами Украина, возможно, даже с подачи западных советников, показывает людям вокруг Путина, и тем, кто занимается стратегической обороной России, что у них нет никакого "стратегического щита". Что все их ядерные цели уязвимы. В России всего 12 федеральных хранилищ ядерного оружия, данные которых всем известны. Если одновременно по ним ударить, то у России не останется и 5% ядерного потенциала,
– отметил Сергей Жирнов.
Одна РЛС "Воронеж" охватывает примерно 6000 километров вокруг себя. Таких в России стоит 10, 2 из которых уже поразили украинские дроны. Если уничтожить и другие, Россия просто не увидит, что будет происходить вокруг нее.
Уничтожение российских РЛС: что известно
Служба безопасности Украины поразила во временно оккупированном Крыму радиолокационную станцию "Небо-СВУ" российской оккупационной армии. Эта РЛС вблизи Армянска контролировала участок фронта в 380 километров, обеспечивая защиту объектов на территории Крыма.
Вечером 27 мая мощные взрывы раздавались в районе аэродрома Луганска, там начался серьезный пожар. Уже на следующий день "Радио Свобода" опубликовала спутниковые фото, на которых видны следы большого огня. Ранее на этом месте неподалеку взлетной полосы располагался радиолокационный "Небо-М".
Кроме того, ночью 27 мая дроны ГУР поразили радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж-М", которая расположена неподалеку Орска. А незадолго до этого удару подверглась РЛС "Воронеж-ДМ" вблизи города Армавир на Кубани. Заметим, что дрон преодолел 1800 километров.