Можно ли людям старше 60 лет выходить из дома во время карантина: объяснение Кабмина
Кабинет Министров Украины опубликовал разъяснения относительно новых ограничительных мер на период карантина. Среди них и правила поведения для людей старше 60 лет.
Напомним, с 6 апреля в Украине начнут действовать новые карантинные ограничения. Ко все более суровым нововведениям Кабинет Министров прибег, чтобы обезопасить украинцев от пандемии.
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Среди ограничений есть то, что "лица, которые достигли 60-летнего возраста, нуждаются в самоизоляции".
"Люди старше 60 лет пока должны сидеть дома. Они относятся к группе повышенного риска, следовательно – нуждаются в самоизоляции", – говорится в объяснении правительства.
Поэтому люди старше 60 лет:
- должны находиться в определенном ими месте самоизоляции,
- должны воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми они совместно проживают.
Однако есть исключение, согласно которому людям старше 60 лет разрешено покинуть дом. Как объяснили в Кабмине, им разрешено посещать магазины и другие места торговли, которые размещены на расстоянии не более чем в 2 километрах от места самоизоляции. И это возможно только при условии, если о них некому позаботиться, и у них не был обнаружен COVID-19. При этом они тоже должны придерживаться масочного режима.
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"Кроме того, правительство поручило областным государственным администрациям принять дополнительные меры по выявлению и обслуживанию одиноких лиц среди граждан пожилого возраста, лиц с инвалидностью, лиц, находящихся на самоизоляции, и организовать надлежащее социальное сопровождение", – говорится в сообщении Кабинета Министров Украины.
- В Украине зафиксировано 1096 случаев заражения коронавирусом (по состоянию на 4 апреля).
- От инфекции умерли 28 человек. 23 – выздоровели.
- Кабинет Министров Украины продлил и усилил карантин до 24 апреля.
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