Путин наградит пилота, – полковник ВСУ сказал, как повлияет сбитие дрона MQ-9 на США

Российские военные на истребителе Су-27 сбили над Черным морем американский дрон MQ-9 Reaper. Этот инцидент никак не отразится на оборонной поддержке США.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский. По его словам, Штаты продолжат использовать подобные дроны в акватории Черного моря для сбора разведывательной информации.

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"Они обязаны это делать, имея союзнические взаимоотношения не только с Украиной, но и со странами НАТО. Это элемент коллективной безопасности Альянса. Да, они будут это делать. С итальянских баз эти беспилотники продолжают свою работу", – отметил он.

Инцидент никак не повлияет на США

Грабский отметил, что сбитие американского дрона MQ-9 Reaper никак не повлияет на оборонную поддержку США. Однако, по мнению полковника ВСУ, это повлияет на оперативную деятельность Украины.

Военный эксперт подчеркнул, что для Украины крайне важно не потерять канал поступления информации. Также он убежден, что этот инцидент не сможет усугубить отношения России и США.

Это никак не повлияет на развитие ситуации, отношения между США и Россией, потому что они находятся на низком уровне. Дальнейшее ухудшение просто невозможно. Кроме прямого вступления США в войну, но до этого еще далеко,

– считает он.

Сергей Грабский добавил, что в России пилота, который "героически" сбил на самолете Су-27 сбеспилотник США, могут наградить.

"Я не удивлюсь, если Путин присвоит звание героя России этому пилоту, который "героически" боролся с железякой, которая не могла ему ответить. Атаковал фактически беспилотную мишень", – сказал военный эксперт.

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