Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський. За його словами, Штати продовжать використовувати подібні дрони в акваторії Чорного моря для збору розвідувальної інформації.
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"Вони забов'язані це робити, маючи союзницькі взаємовідносини не тільки з Україною, але з країнами НАТО. Це елемент колективної безпеки Альянсу. Так, вони будуть це робити. З італійських баз ці безпілотники продовжують свою роботу", – зауважив він.
Інцидент ніяк не вплине на США
Грабський зазначив, що збиття американського дрона MQ-9 Reaper ніяк не вплине на оборонну підтримку США. Однак, на думку полковника ЗСУ, це матиме вплив на оперативну діяльність України.
Військовий експерт підкреслив, що для України вкрай важливо не втратити канал надходження інформації. Також він переконаний, що цей інцидент не зможе погіршити відносини Росії та США.
Це ніяк не вплине на розвиток ситуації, на відносини між США та Росією, тому що вони перебувають на низькому рівні. Подальше погіршення просто неможливе. Окрім прямого вступу США у війну, але до того ще далеко,
– вважає він.
Сергій Грабський додав, що у Росії пілота, який на літаку Су-27 "героїчно" збив безпілотник США, можуть нагородити.
"Я не здивуюсь, якщо Путін надасть звання героя Росії тому пілоту, який "героїчно" боровся із залізякою, що не могла йому відповісти. Атакував фактично безпілотну мішень", – сказав військовий експерт.
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Що відомо про інцидент з безпілотником
- У вівторок ввечері, 14 березня, Росія протаранила над акваторією Чорного моря американський безпілотний літальний апарат. Згодом ситуацію прокоментував речник міністерства оборони США, бригадний генерал Військово-повітряних сил Пет Райдер.
- Пет Райдер заявив, що російський Су-27 здійснив дуже небезпечне і непрофесійне перехоплення американського БпЛА, що перебував в міжнародному повітряному просторі. Однак він також зазначив, що внаслідок цього не тільки дрон MQ-9 Reaper був пошкоджений.
- Разом з тим він констатував, що оператори безпілотника змушені були змушені ухвалити рішення про розбиття та ліквідацію дрона після його зіткнення з російським винищувачем, оскільки пошкодження гвинта MQ-9 зробило його некерованим.
- The New York Times пише, що інцидент трапився за 120 кілометрів від тимчасово окупованого Криму, коли БпЛА вів спостереження. Як повідомив анонімний співробітник оборонного відомства США, рано-вранці 14 березня американський безпілотник вилетів з військової бази в Румунії для того, аби виконати планову місію, яка зазвичай триває від 9 до 10 годин.