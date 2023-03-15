Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський. За його словами, Штати продовжать використовувати подібні дрони в акваторії Чорного моря для збору розвідувальної інформації.

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"Вони забов'язані це робити, маючи союзницькі взаємовідносини не тільки з Україною, але з країнами НАТО. Це елемент колективної безпеки Альянсу. Так, вони будуть це робити. З італійських баз ці безпілотники продовжують свою роботу", – зауважив він.

Інцидент ніяк не вплине на США

Грабський зазначив, що збиття американського дрона MQ-9 Reaper ніяк не вплине на оборонну підтримку США. Однак, на думку полковника ЗСУ, це матиме вплив на оперативну діяльність України.

Військовий експерт підкреслив, що для України вкрай важливо не втратити канал надходження інформації. Також він переконаний, що цей інцидент не зможе погіршити відносини Росії та США.

Це ніяк не вплине на розвиток ситуації, на відносини між США та Росією, тому що вони перебувають на низькому рівні. Подальше погіршення просто неможливе. Окрім прямого вступу США у війну, але до того ще далеко,

– вважає він.

Сергій Грабський додав, що у Росії пілота, який на літаку Су-27 "героїчно" збив безпілотник США, можуть нагородити.

"Я не здивуюсь, якщо Путін надасть звання героя Росії тому пілоту, який "героїчно" боровся із залізякою, що не могла йому відповісти. Атакував фактично безпілотну мішень", – сказав військовий експерт.

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