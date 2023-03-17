США отомстят за сбитый дрон, экономика России "будет плакать крокодиловыми слезами", – Жданов

Соединенные Штаты не оставят просто так инцидент со сбитием беспилотника над Черным морем. Ответ будет жестким и справедливым

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Соединенные Штаты не перестанут патрулировать международные воды в Черном море.

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Россия хотела спровоцировать Соединенные Штаты

Как рассказал Жданов, по некоторой информации, российские самолеты 19 раз летели над беспилотником MQ-9 Reaper, чтобы его свалить. В конце концов это удалось сделать через физический контакт. Россия пыталась спровоцировать Штаты на жесткий шаг.

Единственное, что США будут делать – попытаются осуществить меры, чтобы избежать дальнейших столкновений. Это верный путь. Россия провоцирует НАТО и США на агрессивный выпад в свою сторону, чтобы затем предложить свои условия по урегулированию инцидента,

– считает Жданов.

По его мнению, Россия точно получит ответ за этот инцидент. Однако он может находиться в другой плоскости. Жданов убежден, что экономика России еще "будет плакать крокодиловыми слезами" из-за мести США.

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Получит ли Россия важную информацию, если найдет беспилотник

Россия уже начала искать обломки беспилотника. Вероятно, им нужна электроника из этого дрона, которую они потом могут передать Китаю или Ирану. Там есть технологии считывания микрочипов для создания копий.

Есть сомнения, что Россия сможет обнаружить все обломки этого беспилотника. Все зависит от того, где его сбили. Как известно, на глубине Черного моря есть сероводород. Оттуда вообще сложно что-нибудь достать. Кроме того, возможно, американцы запустили механизм самоликвидации. Беспилотник мог просто взорваться.

Если верить американской версии и координатам, где был инцидент, то там глубина около 2 километров. А ниже километра идет сплошной сероводород. Там никто не ищет, потому что ничего не получится увидеть. По российской версии, глубина залегания на месте падения где-то 1500 метров,

– рассказал Жданов.

Теоретически оккупанты могут спуститься на такую глубину на глубоководной лодке АС-12 "Лошарик". Однако она сейчас не находится в Черном море. И сомнительно, что ее туда пропустят.

Избиение американского беспилотника: коротко