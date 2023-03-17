Дрон не сбивали, а медали получили: Шойгу наградил пилотов, атаковавших MQ-9 Reaper

В России Сергей Шойгу наградил российских военных, сбивших американский беспилотник над Черным морем. Пилотов Су-27 поблагодарили "за защиту российских границ".

Пропагандистские российские СМИ сообщают, что в минобороны России отметили "храбрость военных" во время атаки на дрон и поблагодарили "за службу".

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Беспилотник не сбивали, а награды получили

В минобороны России противоречат собственным заявлениям. Сначала россияне заявили, что не причастны к сбитию MQ-9 Reaper, а затем награждают пилотов за "защиту границ". Так, пилоты Су-27 получили награды от Шойгу за "обезвреживание угрозы".

Хотя и в этом случае Россия нашла оправдание своим действиям. Якобы российские истребители подняли в небо для патрулирования, а дрон MQ-9 Reaper перешел в неуправляемый полет, в результате чего потерял высоту и упал в воду.

В российском ведомстве заявили о существовании "района временного режима использования воздушного пространства, установленного для проведения специальной военной операции", и утверждают, что беспилотник США двигался с выключенными транспондерами.

Медведев хочет и дальше сбивать американские дроны

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметился новым маразматическим заявлением. В своем телеграм-канале он пишет, что хочет продолжить атаку на американские беспилотники.

Медведев заявляет, что "американцы крайне обнаглели" и "церемониться с ними не правильно". Поэтому сейчас Россия разрабатывает новое законодательство, согласно которому вводится понятие "запретные зоны" и "зоны с ограничениями".

Медведев считает, что этого "кодекса" должны придерживаться и беспилотники. Этим он оправдывает сбивание американского дрона, якобы нарушившего "русский суверенитет". Такое заявление от Медведева звучит особенно цинично, учитывая, что Россия ежедневно нарушает тысячи норм международного права, в частности Женевскую конвенцию, использует запрещенное оружие и манипулирует законами войны.

Что стоит знать о сбитии беспилотника Reaper