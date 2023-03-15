Военные США были шокированы поведением российских пилотов с дроном MQ-9: все детали от NYT

Стало известно, что над Черным морем Россия сбила американский беспилотник MQ-9 Reaper. Со временем СМИ Соединенных Штатов рассказали о деталях этого инцидента. В частности, они отметили, что дрон не переносил вооружение и был ликвидирован в 120 километрах от Крыма.

О столкновении Су-27 россиян с MQ-9 Reaper над акваторией Черного моря сообщили вечером 14 марта. Вскоре издание The New York Times раскрыло некоторые подробности того, что произошло, со ссылкой на собственные источники в Пентагоне – то есть в минобороны США.

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БПЛА не переносил ракет

Важно, что инцидент произошел в 120 километрах от временно оккупированного Крыма, когда БПЛА вел наблюдение. Как сообщил анонимный сотрудник оборонного ведомства США, ранним утром 14 марта американский беспилотник вылетел с военной базы в Румынии для того, чтобы выполнить плановую миссию, которая обычно длится от 9 до 10 часов.

Когда произошло столкновение MQ-9 Reaper с российским Су-27, дрон не нес вооружения. Хотя, следует сказать, что конструкция беспилотника предполагает установку на нем ракет Hellfire.

Этот эпизод ошеломил американских военных, наблюдавших за ним по видеосвязи с беспилотника в оперативном центре на авиабазе "Рамштайн" в Германии,

– говорится также в материале.

Кроме того, как пишут журналисты, американские чиновники озабочены тем, что этот маленький инцидент над Черным морем может привести к прямой конфронтации России и США. Собственно, поэтому американские военные в Германии были ошеломлены случившимся.

На момент сбития американский дрон был на высоте около 7,6 километра. В тот же момент российский истребитель Су-27 кружил возле БПЛА, сливая на него топливо. Вероятно, делал он это для того, чтобы испортить оборудование дрона.

Источник The New York Times также отметил, что беспилотный летательный аппарат оснащен сложными камерами и другими датчиками. Они позволяют "заглянуть в Крым", фактически не подлетая вплотную к полуострову.

Что сказали в Воздушных силах и Вашингтоне