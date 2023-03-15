"Тупость России играет нам на пользу": зачем оккупанты сбили беспилотник США

Российские самолеты 14 марта сбили американский беспилотник над Черным морем. Что бы ни говорила Москва, этот инцидент не мог быть случайностью.

Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Николай Давидюк. По его словам, сейчас Россия делает вид, что не имела никаких намерений сбивать аппарат MQ-9 Reaper.

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Зачем Россия сбила беспилотник США

Давидюк подчеркнул, что страна-агрессор просто корчит из себя дурака.

На самом деле, россияне хотели перехватить MQ-9 Reaper, чтобы получить "тело" этого беспилотника и разобрать его на части. Далее они отправили бы его в Иран, чтобы потом изготавливать дешевую копию этого аппарата,

– сказал политолог.

Он отметил, что деятельность Ирана для России похожа на действия Китая, который производит подделки известных мировых брендов.

Однако намерения России не удались. По словам политолога, военным страны-агрессора так и не удалось получить экземпляр американского беспилотника.

"Россияне сделали все очень непрофессионально и небрежно. Думаю, что американцы забрали этот беспилотник, чтобы он не достался россиянам", – сказал Давидюк.

Николай Давидюк рассказал, зачем Россия сбила беспилотник США: смотрите видео

Какой будет реакция Джо Байдена

По словам политолога, сейчас очень важна реакция Джо Байдена, которая определит дальнейшее взаимодействие между США и Россией. Давидюк предположил, что Белый дом на самом деле может продемонстрировать 2 позиции.

Публичная позиция может заключаться в том, что Вашингтон осудит действия России. Вторая реакция, которую не объявят публично, будет заключаться в усилении поддержки Украины.

"США могут параллельно дать Украине истребители F-16. Уже сейчас конгрессмены убеждают Пентагон сделать такой шаг", – отметил политолог.

Он также предположил, что Вашингтон может предоставить Украине ракеты с дальностью поражения до 300 километров. Это поможет ВСУ освободить Крым и Мелитополь.

"Россия играет нам на пользу"

Давидюк отметил, что Кремль сам себя загоняет в тупик.

С точки зрения своей бессмысленности и тупости Россия ведет себя на нашу пользу. Ведь действия россиян вызовут мобилизацию наших западных партнеров,

– сказал политолог.

Он считает, что после инцидентов вроде сбития американского беспилотника Украина может рассчитывать даже на суперсовременное оружие, которое раньше было табуированным.

Сбитие американского БпЛА над Черным морем: коротко