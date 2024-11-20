Как подразделения помогают друг другу на фронте: Мстислав Баник рассказал
Военнослужащий Мстислав Баник рассказал, что подразделения регулярно общаются между собой. Он также добавил, что всех объединяет желание уничтожить врага.
Подразделения украинских Сил обороны постоянно контактируют между собой и помогают друг другу. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал доброволец Мстислав Баник.
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Как подразделения ВСУ взаимодействуют между собой
Баник говорит, если у него что-то не работает, он всегда может позвонить собратьям из других подразделений. Там помогут и посоветуют, как лучше поступить.
Военнослужащий отмечает, что часть из этих людей он никогда не видел лично. Все, что знает о них – это позывной.
Однако Баник всегда может написать им в любое время суток и попросить о помощи. Он добавляет, что не ожидал такой сильной взаимопомощи и открытости.
Мстислав Баник также отмечает, что на разных участках фронта есть разные условия для работы оборудования, и здесь очень помогает коммуникация между подразделениями.
У нас была ситуация, когда на Харьковском направлении все работало, а на Курском все изменилось – не могли работать на нужную дистанцию. И как раз благодаря подсказкам собратьев из батальона "Рарог" 24-й бригады и других мы нашли слабые места и решили проблему,
– говорит Баник.
Военнослужащий рассказывает, что работа с беспилотниками и война в целом – это сфера, где нет времени отдохнуть и подумать. Здесь нужно быстро принимать решения.
Баник добавляет, что братство и взаимопомощь очень помогают, потому что у всех нет выходных. В основном военные сразу предоставляют ответ и пытаются помочь.