Украинские морские дроны стали настоящим ночным кошмаром для Черноморского флота России. Враг решил повторить за украинцами и себе создать надводные беспилотники.

Так, в начале мая стало известно, что Россия разрабатывает морские дроны "Катран", которые могут быть оснащены большими пулеметами и FPV-дронами, передает 24 Канал.

Смотрите также На параде в Москве охрана Путина ходила с FPV-перехватчиком: как защищали диктатора

Как Россия атаковала Одесскую область морским беспилотником?

Как рассказали в ГУР в комментарии Суспильному, в начале июня оккупанты совершили неудачную атаку на город Южное, что в Одесской области. Тогда, вероятно, враг использовал экспериментальный безэкипажный катер (БЭК) типа "Мурена-300".

БЭК "Мурена-300" имеет длину 5,5 метра и ширину 1,4 метра. Его водоизмещение составляет до 1000 тонн. Материал корпуса – композитный. Крейсерская скорость – 45 километров в час. Максимальная дальность действия – 500 километров. Этот дрон способен переносить взрывчатку до 500 килограммов. Также он может иметь камеру с оптическим зумом 40x, инфракрасную камеру, тепловизор. "Мурена-300" использует спутниковый канал связи и систему инерциальной навигации.

Обратите внимание! Впервые о "Мурене-300" стало известно еще в 2024 году. Тогда летом в России прошла выставка военной техники "Армия-2024", во время которой был представлен новый беспилотник.

В ГУР отметили, что есть высокая вероятность, что россияне уже завершили разработку морских ударных дронов, которые будут представлять значительную угрозу для гражданских в приморских населенных пунктах.

К слову, Россия впервые применила морские беспилотники во время учений "Июльский шторм" в Балтийском море, которые завершились 27 июля. Балтийский флот использовал дроны с фугасным зарядом, они, вероятно, способны атаковать надводные объекты или инженерные сооружения.