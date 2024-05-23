"Ракетные катера": чем особенны вооруженные "Градами" дроны Sea Baby

Украина постоянно совершенствует собственные дроны. Обновленные беспилотники Sea Baby с "Градом" будут чрезвычайно опасными для оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что Sea Baby с "Градом" – замечательное и прогрессивное технологическое решение. Украина постепенно решает вопрос по дополнительному поражению врага.

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Будут новые интересные решения

Как отметил Мусиенко, если раньше эти морские дроны были камикадзе, то сейчас все стало значительно интереснее. Им не обязательно куда-то попадать самой платформой.

Если раньше понимали, что эти дроны являются камикадзе. Они могли вызвать разрушения только тогда, когда куда-то врежутся. Сейчас все это превращаются в такие ракетные катера. Они малозаметны. Их трудно уничтожить. Они приносят врагу неприятные сюрпризы,

– отметил Мусиенко.

Очевидно, что история с модернизацией морских дронов будет развиваться и в дальнейшем. Они вполне могут стать элементом противовоздушной обороны. Уже были случаи, когда на дроны прикрепляли ракету Р-73 класса "воздух – воздух".

Можно попробовать устанавливать на дроны ПЗРК. Это может помочь противодействовать беспилотникам, которые летят на Одесскую область. В общем решения готовятся. Сейчас есть дроны с "Градами". Они будут создавать проблемы для оккупантов на наземных участках,

– отметил Мусиенко.

Морские дроны: коротко