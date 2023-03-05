Сделал себе "броник" из денег: пассажир пытался провести через границу 2 миллиона

В очередной раз пограничники обнаружили немалую сумму наличных денег на границе. Нарушитель пытался провести 2 миллиона гривен на своем теле.

Мужчину задержали на пункте пропуска "Орловка", расположенном на границе с Румынией. Об этом рассказали в Госпогранслужбе.

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Пытался провести деньги на теле

Пограничники Измаильского отряда на границе с Румынией обратили внимание на мужчину, который вел себя странно и очень нервничал. Во время осмотра работники Госпогранслужбы обнаружили более 2,2 миллиона гривен, которые тот прикрепил к себе пищевой пленкой.

Путешественник, ехавший легковым автомобилем в Украину, не смог объяснить происхождение денег. Пограничники составили на него протокол о нарушении таможенных правил. Деньги, которые он пытался незаконно ввести, были изъяты для дальнейшего расследования.

Мужчина прикрепил деньги к телу пищевой пленкой / Фотография ГПСУ

Миллионы на границах

Пограничники неоднократно фиксировали случаи, когда путники пытались провезти незаконно провезти кучу денег. Так, недавно сотрудники Госпогранслужбы задержали маршрутчика на границе с Румынией, пытавшегося провезти почти миллион гривен. Он прятал деньги под сиденьями, прикрыв их одеялами и подушками.

На украинско-венгерской границе задержан мужчина, который планировал провезти более 3,3 миллиона гривен. Он предусмотрительно попытался спрятать купюры в нескольких сумках, полостях салона транспортного средства, а также в багажнике. Однако пограничники обнаружили попытку незаконного ввоза наличных.

Во Львовской области пограничники задержали мужчину, который пытался провезти космическую сумму денег. Водитель микроавтобуса пытался спрятать наличные под полом и за обшивкой автомобиля.

Без декларации ввозить или вывозить наличные можно на сумму эквивалентную 10 тысячам евро. По нынешнему курсу это около 400 тысяч гривен.