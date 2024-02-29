Украинский флаг во время речи Путина: кто-то пришел в зал с брошью в форме нашего знамени
Во время выступления Владимира Путина заметили мужчину с брошью украинского флага, приколотой к пиджаку. Он стоял в толпе.
Во время того, как российский президент Владимир Путин произносил свое послание к Федеральному собранию, в зале сидел человек с украинским флагом. Его фото распространяют в телеграмм-каналах, передает 24 Канал.
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Снимок показали в сети
В толпе людей, которые слушали речь Путина, можно заметить мужчину, у которого на пиджаке приколот значок украинского флага. Вероятно, это своеобразный способ продемонстрировать свою позицию.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко предположил, что это может быть последнее фото этого человека, ведь в России даже такое малейшее проявление несогласия может поставить жизнь под угрозу.
Мужчина пришел с украинским флагом / Фото с телеграмм-каналов
Путин говорил о семье и борьбе с бедностью
- Ранее в украинской разведке предупреждали, что глава Кремля будет говорить очередную ложь и пропаганду. Так, он начал с тем США, войны и бряцания ядерным оружием, а завершил женскими консультациями, детсадами и бедностью в России. На этот раз Путин побил все свои "рекорды", ведь говорил более 2 часов.
- Путин заявил, что Россия столкнулась со снижением рождаемости детей. Вероятно, диктатор переживает, что некого набирать на войну, поэтому стремится увеличить количество детей в России.
- Также глава Кремля заявил, что якобы будет бороться с бедностью. Хотя на самом деле Кремль, по данным Пентагона, потратил на войну в Украине только за 2 года 1,3 триллиона долларов. В США заявили, что Москва потеряла возможности по экономическому росту.