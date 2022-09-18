Могут ли уехать за границу мужчины, самостоятельно воспитывающие хотя бы 1 ребенка до 18 лет
Источник:ГНСУ
В Украине продолжается всеобщая мобилизация. А это значит, что определенным категориям мужчин запрещено уезжать за границу. Но есть те, кто имеет право покидать Украину. Расскажем, есть ли такое у отцов-одиночек.
В Украине продлили действие военного положения до 21 ноября. В то же время, будет продолжаться и общая мобилизация, которая ограничивает возможность выезжать за границу мужчинам, пригодным к военной службе.
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Могут ли выезжать за границу родители-одиночки
В Госпогранслужбе отметили, что соответствующее право такая категория мужчин имеет. Речь идет о тех, кто самостоятельно воспитывает одного или нескольких детей младше 18 лет.
В то же время, следует знать, что для пересечения государственной границы необходимо иметь определенные документы. Речь идет про:
- свидетельство о рождении ребенка или детей;
- свидетельство о смерти матери.
Бывают и другие случаи, когда мужчина стал отцом-одиночкой. Так что нужно будет иметь на руках решение суда:
- о лишении матери ее родительских прав;
- отнятие ребенка у матери, но без лишения его прав на отцовство;
- признание матери пропавшей без вести;
- объявление матери ребенка умершей.
Есть еще один пункт, который обязательно следует учитывать мужчине. Если он вторично женился, то не попадает в эту категорию. То есть не считается таким, кто самостоятельно воспитывает одного или более детей младше 18 лет.
Мы также напомним, что в Украине действует механизм отсрочки от призыва. Расскажем, кто может на нее рассчитывать, а также на какой срок ее предоставляют.
Кто может получить отсрочку от службы
Получить определенную отсрочку от призыва могут:
- "забронированные" сотрудники компаний;
- неспособные к службе лица;
- граждане, самостоятельно воспитывающие детей до 18 лет;
- граждане, воспитывающие троих и более детей до 18 лет;
- те, кто ухаживают за тяжелобольными родственниками;
- опекуны несовершеннолетних детей-сирот;
- народные депутаты и другие чиновники;
- военнообязанные, чей муж или жена на фронте, и у которых есть общий несовершеннолетний ребенок;
- студенты дневной формы обучения.
Что касается отсрочки, то она может быть разной. По состоянию здоровья, например, 6 месяцев. После этого нужно будет снова пройти комиссию, которая определит дальнейший план действий. Но следует понимать, что вас могут регулярно вызывать в ТЦК, чтобы выяснять, действительно ли вы имеете право на отсрочку в определенный момент.
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