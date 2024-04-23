Пребывание за границей не освобождает от обязанностей, – Кулеба об ограничении консульских услуг

Дмитрий Кулеба подтвердил, что консульства приостановили предоставление услуг украинским мужчинам призывного возраста за рубежом. Он сказал, что пребывание за границей не освобождает от обязанностей перед Родиной.

В этот же день государственное предприятие "Документ" заявило, что они приостановили выдачу готовых документов в своих зарубежных подразделениях. То есть украинцы пока не смогут получить свои документы. Исключение – только дети до 12 лет, потому что им не нужна биометрическая верификация.

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Как Кулеба объяснил свою позицию

Глава МИД Украины объяснил, что защита прав и интересов граждан Украины за рубежом всегда была и остается приоритетом МИД. И в условиях полномасштабной войны России против Украины приоритет – защита страны от уничтожения.

Как это выглядит сейчас: человек призывного возраста выехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война,

– заявил Кулеба.

Министр напомнил, что мужчины призывного возраста еще до полномасштабного вторжения должны были обновлять свои военно-учетные данные в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

"Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, - то так это не работает", – добавил глава МИД.

Он пояснил, что на самом деле пребывание за рубежом не лишает нашего гражданина обязанностей перед Украиной.

Поэтому министр сказал, что:

22 апреля поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом;

впоследствии МИД предоставит уточненные разъяснения, как украинец призывного возраста сможет получить консульские услуги за рубежом.

Что изменится после вступления в силу закона

18 мая 2024 года вступает в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета".

Мужчины призывного возраста должны в течение 60 дней после вступления в силу закона обновить персональные данные. В частности, это можно сделать в телефонном режиме или через электронную почту ТЦК.

Также за рубежом будет возможность оформить паспорт и одновременно обновить данные. Если же человек призывного возраста не обновил данные, то он не сможет без военно-учетных документов (билета или удостоверения) ни оформить паспорт, или загранпаспорт, ни воспользоваться консульскими услугами.

Нардеп от "Слуг народа" Федор Вениславский заявил, что мужчинам призывного возраста важно обновить данные за рубежом для того, чтобы в Украине ТЦК и СП не тратили время на оформление им повестки.

По словам нардепа, тогда в военкомате будут знать, что человек находится за рубежом. В то же время Киев не может вручить повестку за рубежом, потому что ее вручают представители ТЦК СП. За рубежом их юрисдикция не распространяется.

23 апреля Суспільне написало, что Генеральное консульство Украины в Барселоне приостановило "получение заявлений на совершение консульского действия" для мужчин призывного возраста. Впоследствии о государственное предприятие "Документ" объяснило, что выдачу документов за рубежом приостановили из-за "технических причин".