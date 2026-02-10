Мужчины 60+ лет смогут служить в армии по контракту: Зеленский подписал указ

Президент Украины подписал указ об изменениях для прохождения военной службы для граждан Украины. Отныне мужчины, которые старше 60 лет смогут служить по контракту.

Возможность подписать контракт позволит привлекать к службе тех, кто имеет профессиональный, управленческий или технический опыт. Об этом говорится в официальном указе главы государства, который обнародовали на сайте ОП.

Что известно о возможностях службы по контракту для мужчин в возрасте 60+?

Отныне мужчины и женщины в возрасте от 60 лет смогут поступать на военную службу по контракту во время действия военного положения.

Согласно указу, контракт для лиц 60+ будет заключаться сроком на один год и может продлеваться еще на год. Обязательное условие – пригодность по состоянию здоровья, подтвержденная военно-врачебной комиссией, а также письменное согласие командира воинской части.

После отмены или прекращения военного положения такие контракты автоматически расторгаются, а военнослужащие увольняются со службы.

В документе также уточняется, что желающие подписать контракт могут занимать различные должности, в том числе и офицерские – по согласованию с Генеральным штабом. Благодаря этому государство открывает возможность присоединиться к войску опытным специалистам, которые готовы служить, но ранее не подпадали под возрастные критерии.

Какие изменения в мобилизации произошли в 2026 году?