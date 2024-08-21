Мужчины, чьи неполнородные родственники погибли или пропали на войне, получат отсрочку

Мужчины, у которых неполнородный брат или сестра погибли или пропали без вести на войне, получат отсрочку. Рада поддержала соответствующий законопроект в целом.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. Он также назвал количество депутатов, которые поддержали этот законопроект.

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Право на отсрочку получит еще одна категория мужчин

Верховная Рада проголосовала и поддержала в целом законопроект №11391. Поэтому, военнообязанные мужчины, чьи неполнородные брат/сестра погибли или пропали без вести на войне, смогут получить отсрочку от мобилизации.

Справка. Ранее Комитет ВР по нацбезопасности, обороны и разведки рассмотрел законопроект о запрете мобилизовать второго сына или дочь у матери, если он является братом/сестрой погибшего, но от другого отца, и рекомендовал его к принятию.

За соответствующий законопроект проголосовало 310 народных депутатов.

Ранее не мобилизовали мужчин, если полнородный член семьи погиб или пропал без вести на войне. Впрочем, в армию могли призвать, если брат или сестра неполнородные (то есть рождены от разных браков). Сейчас этот вопрос урегулировали и поэтому, отсрочку от мобилизации будут получать как полнородные, так и неполнородные брат или сестра.