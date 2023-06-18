Военное положение и мобилизация: кто может уехать из страны по семейным обстоятельствам

Во время военного положения и всеобщей мобилизации мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. Однако есть исключения, прописанные в правилах пересечения государственной границы гражданами Украины.

Юристка Анастасия Григорьева рассказала, что пересечь границу могут мужчины, которые ухаживают за родственниками с инвалидностью или имеют по меньшей мере трех несовершеннолетних детей младше 18 лет, пишет 24 Канал.

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Каким мужчинам можно выехать за границу

Эксперт рассказала, что пересекать границу могут мужчины призывного возраста, которые:

имеют мать или отца первой степени родства, а также родителей супругов (как и со стороны мужа, так и жены), которые являются инвалидами 1 и 2 группы и планируют пересекать границу в сопровождении одного из таких родителей;

не временно, а постоянно ухаживают за человеком с инвалидностью 1 и 2 группы и сопровождают его для выезда за пределы Украины. Документами, которые будут подтверждать право на выезд человека по этому критерию, подтверждают получение денежных начислений за уход. Кроме того, необходим акт в котором указывается, что такое лицо действительно осуществляет уход за одним из родителей;

нуждаются в постоянном уходе через сопровождение одного из родственников семьи первой степени родства. То есть лицо, которое постоянно нуждается в уходе, может путешествовать за границей вместе со своим отцом, матерью, женой, мужем, сыном или дочерью (даже если они были усыновленными). Это лицо также должно иметь на руках соответствующие документы, подтверждающие их родственную связь и необходимость такого ухода;

имеют на постоянном иждивении 3 и более детей, которым еще не исполнилось 18 лет. Дети могут быть от разных браков, однако законодательно должен быть установлен факт пребывания детей на иждивении у такого лица. Документы, необходимые для подтверждения этого факта (удостоверение многодетного отца).

Если мужчина в возрасте 18 – 60 лет хочет уехать за границу из-за инвалидности родителей или тещи или тестя и в их сопровождении, то он должен иметь с собой документы:

справку, в которой будет указано, что такое лицо действительно есть сыном или дочерью для лиц с инвалидностью (то есть будет подтверждать их родственные связи и степень родства);

документы, подтверждающие инвалидность таких лиц;

справка, содержащая данные об одинаковом месте фактического проживания лиц, планирующих выехать за границу и их родителей (это может быть акт, официально устанавливающий факт ухода, или документы, подтверждающие получение денежных средств за осуществление ухода).

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