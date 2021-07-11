МВД Грузии прокомментировало смерть журналиста после избиения на митинге

11 июля 2021 , 18:13
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МВД Грузии

В Грузии умер оператор телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава, которого избили на митинге. Министерство внутренних дел страны начало расследование.

Сейчас дело изучают по статье о доведении до самоубийства. Хотя не исключено, что расследование могут переквалифицировать.

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По заявлению МВД, которое распространили 11 июля, говорится о 115-й статье Уголовного кодекса Грузии. Также назначат судебно-медицинскую экспертизу.

Смерть журналиста расследуют по 3 статьям

"Во время освещения митинга против "Тбилиси прайд" журналист и оператор "Пирвели" Александре Лашкарава получил физические и словесные оскорбления в офисе организации "Сирцхвилиа" на улице Ингороква", – говорится в заявлении. Как отметили в министерстве, соответствующий факт расследуют по 3 статьям:

  • о незаконном вмешательстве в профессиональную деятельность журналиста с угрозой насилия;
  • о преследовании человека из-за осуществления им профессиональной деятельности;
  • об организации группового насилия и участии в нем.

В рамках дела пока задержали 4 человека. Несмотря на это, коллега погибшего оператора Миранда Багатурия сообщила, что на самом деле нападавших было примерно 20. Они били журналиста в течение 5 минут.

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Что известно о смерти Лексо Лашкарава

  • После того, как оператора Лашкарава избили радикальные противники ЛГБТ, он умер в собственной квартире.
  • Во время освещения беспорядков в Тбилиси 5 июля на журналиста напали и избили. Всего известно о примерно 20 пострадавших.
  • Сейчас причина смерти Лексо Лашкарава неизвестна, ее должна установить экспертиза.
Автор: Анастасія Мигидюк